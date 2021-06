SPD-Mandelsloh stellt Kandidaten vor

Mandelsloh

Am 12. September wählen die Mandelsloher unter anderem einen neuen Ortsbürgermeister und besetzen den Rat neu. Jetzt hat auch die SPD Mandelsloh ihre Kandidatinnen und Kandidaten bestimmt. Für den Posten der Ortsbürgermeisterin tritt Heike Stünkel-Rabe an.

Der Liste gehören neben erfahrenem Polit-Personal auch Menschen an, die sich bereits stark in den Orten engagieren und nun an die Arbeit in den Gremien herangeführt werden sollen. „Wir haben in dem Team Menschen mit vielen unterschiedlichen Kompetenzen vereint“, sagt Stünkel-Rabe. „Alle haben das Ziel, mit ihrem Engagement die Dörfer zu stärken und zukunftsfähig zu gestalten.“

Dem Team um Kandidatin Stünkel-Rabe sind Cornelia Adamiec (Welze), Matthias Rabe (Lutter), Norman Kühn (Mandelsloh), Annegret Messerschmidt (Mandelsloh), Renate Peranovic (Evensen), Gianni Hilliger (Mandelsloh), Luca Dierks (Mandelsloh), Sigrid Wenndorff (Mandelsloh), Justin Ray Schreiber (Evensen) und Wiebke Osigus (Niedernstöcken) – von 20 bis 76 sind alle Altersgruppen vertreten.

Grundschule und Gewerbe stehen im Programm

Im Wahlprogramm stehen Erhalt und Ausbau des Grundschulstandorts, Erschließung von Gewerbegebieten in Mandelsloh und Stöckendrebber, Radwegeausbau und Baulandentwicklung ganz vorn. Auch um den Erhalt des Franzseebads, die Nachnutzung leerstehender Gebäude sowie Vereine und Jugendinitiativen vor Ort wollen sich die Sozialdemokraten kümmern. Überörtlich wollen sie die Trinkwasserqualität verbessern und den Nahverkehr ausbauen.

Von Mirko Bartels