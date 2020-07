Bordenau

100 Kinder fliegen mit wehenden Zeugnissen aus der Tür der Scharnhorst-Schule in die Ferien. Bei Grundschulleiterin Petra Ludwigs klopft eine Kollegin nach der anderen an den roten Türrahmen: „Tschüß, tschüß, tschüß – Schönen Urlaub – Machst Du Urlaub? – Bis bald – Danke – und nochmal tschüss“. Ludwigs versucht derweil, mit ihrer Sekretärin Beate Meisterknecht die Reste des Schuljahres 2019/20 zu sortieren. Wie fühlt sich eigentlich „Ferien haben“ für eine Schulleiterin an? Ein Interview mit Petra Ludwigs.

Frau Ludwigs, gibt es für Sie diesen Moment „Ferien“?

An sich gibt es ihn. Am letzten Schultag, wenn die Schule leer und leise ist. Dann sitze ich noch einen Moment am Schreibtisch und realisiere: Jetzt ist Pause.

Sie sagen „an sich“?

Ja, dieses Jahr ist auch das anders. Es war unglaublich viel, viel mehr Verwaltungsaufwand. Notgruppen, Präsenzunterricht organisieren, den Stoff vor allem für die vierten Klassen im Blick behalten, Elternbriefe, coronagerechte Abschiedsfeier. Es dauert noch, bis ich den Moment erreiche. Und es gibt noch so viele Unsicherheiten beim Start ins nächste Schuljahr.

Wann also werden Sie den Schalter umlegen?

Wenn ich am Freitag im Wohnmobil auf dem Weg in die Bretagne sitze. Ich nehme mir jetzt nach einem halben Jahr Dauerpower wirklich drei Wochen Urlaub – garantiert.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Auf selbstbestimmte Tage. Auf „nichts müssen“. Tun und lassen, was ich will. Aufstehen oder liegen bleiben, an den Strand gehen oder zum Essen, wann ich will.

Wie gut können Sie abschalten?

Sehr gut. Okay, ich lese Mails, weil auch noch einiges zu entscheiden ist und Fristen beachtet werden müssen. Trotzdem kann ich das gut. Darum habe ich auch die ersten drei Wochen der Ferien genommen. Ich brauch das auch, die Batterie ist so leer.

Was überwiegt denn bei Ihnen: Vorfreude auf den Urlaub oder die Gedanken ans alte und neue Schuljahr?

Vorfreude noch nicht wirklich. Ich bin jetzt sehr froh über die schöne Abschiedsfeier für die Viertklässler, das wirkt gerade nach. Und ich habe jetzt noch viele Sachen abzuschließen und gleichzeitig neue anzuschieben. Ich will die 19 Kinder der neuen Ersten zum Beispiel hier vernünftig willkommen heißen, allein das wird ein sportlicher Anfang. Das wird alles erst am Freitag von mir abfallen.

Vielen Dank und eine gute Urlaubszeit.

Von Markus Holz