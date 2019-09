Scharrel

Gute Nachrichten für Autofahrer und Anwohner in Scharrel. Die Auterbrücke wird laut dem Sprecher der Region Hannover, Klaus Abelmann, nicht wie geplant erst Ende November sondern bereits Ende September wieder für den Verkehr freigegeben. Am Freitag, 27. September, soll es soweit sein: Die Vollsperrung der Kreisstraße 315 zwischen den Ortsteilen Otternhagen und Scharrel soll aufgehoben werden. Sie zwang Autofahrer zu langen Umwegen.

Auterbrücke war seit April gesperrt

Die Brücke über die kleine Auter soll Freitag wieder freigegeben werden - dann ist Schluß mit langen Umwegen. Quelle: Mirko Bartels

Die Strecke war Anfang April für den Autoverkehr gesperrt worden, weil die Region Hannover die marode Brücke am Ortseingang erneuern wollte. Einzig Radfahrer und Fußgänger konnten per Behelfskonstruktion in den Ort gelangen. Autofahrer mussten Umwege durch Basse, Suttorf und Neustadt in Kauf nehmen, um an ihr Ziel zu kommen. Einige haben ihre Fahrzeuge deshalb auf zwei Behelfsparkplätzen am Ortseingang abgestellt und sich dann zu Fuß zum Ziel begeben.

Anwohner beklagten schlechte Kommunikation

Das Thema Auterbrücke war ein Politikum geworden, nachdem sich die Anwohner zu Beginn der Baumaßnahme im Frühjahr über mangelnde Informationen und die aus ihrer Sicht ungewöhnlich lange geplante Bauzeit aufgeregt hatten.

Von Mirko Bartels