Neustadt

Der für Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Januar, angekündigte Jahresrückblick mit dem Salon Herbert Royal im Schloss Landestrost kann aufgrund der pandemischen Corona-Lage nicht stattfinden. Die Auftritte werden auf die zweite Jahreshälfte verschoben und finden dann als Open Air im Amtsgarten von Schloss Landestrost statt. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit oder können bis acht Wochen nach Benachrichtigung gegen Erstattung des Kaufpreises an der jeweiligen Vorverkaufskasse zurückgegeben werden.

Wer Karten für den 13. Januar hat, kann sich Sonnabend, 2. Juli, als Ersatztermin vormerken. Wer Tickets für den 14. Januar gekauft hat, ist automatisch für Sonntag, 3. Juli, angemeldet. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr im Amtsgarten von Schloss Landestrost.

Aufgrund der pandemiebedingten Umstände können sich die Planungen kurzfristig ändern. Alle Konzertbesucherinnen und -besucher werden deshalb gebeten, sich via www.hannover.de über den aktuellen Stand zu informieren. Ansprechpartner ist außerdem das Team Kultur der Region Hannover unter Telefon (0511) 61625200 sowie per E-Mail an kultur@region-hannover.de.

