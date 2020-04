Schuhhaus Rose schließt seine Filiale in Neustadt

Neustadt

Nach gut 30 Jahren ist Schluss. Das Schuhhaus Rose schließt seinen Laden an der Marktstraße. „Wann genau unser letzter Tag sein wird, wissen wir noch nicht“, sagt Torsten Haake. Gemeinsam mit Hans Rose führt er die Geschäfte des Schuhhauses mit derzeit noch acht Standorten in Niedersachsen. Der Mietvertrag für Neustadt läuft bis Ende Juli. „Ob wir bis dahin offen haben, ist fraglich“, sagt Haake. Mit der Corona-Pandemie habe die Filialschließung nicht direkt zu tun. „Die ist quasi die Kirsche auf dem Sahnehäubchen.“ Zurzeit dürfen acht Kunden gleichzeitig ins Geschäft.

Vor mehr als 30 Jahren hatte das Schuhhaus am Standort an der Windmühlenstraße erstmals seine Türen für Kunden geöffnet, war damals noch Händler für Salamanderschuhe. Die hatte Rose seit 1929 im Sortiment. „Eine der ersten konfektionierten Marken für Schuhe, die wir führten“, sagt Haake. 2011 ist die Neustädter Filiale der 1889 vom Schuhmachermeister August Rose in Bad Münder als Geschäft für Maßschuhe gegründeten Firma an die Marktstraße umgezogen.

Viele Gründe führen zur Geschäftsaufgabe

Der Geschäftsführer bedauert das Aus für die Filiale in Neustadt. „Leider ist der Standort für uns in den vergangenen Jahren immer uninteressanter geworden“, sagt Haake. Umsatzrückgänge sowie steigende Auflagen und Verordnungen für den Handel machten die Geschäfte schwieriger. Das Kundenverhalten sei ein weiterer Punkt auf der Liste. „Wir sind immer wieder nur ein Schaufenster für die Kunden.“

An- und Ausprobieren vor Ort, kaufen im Internet, das sei seine Erfahrung der vergangenen Jahre. „Rund 20 Prozent Kaufkraft gehen uns durch den Onlinehandel verloren“, sagt er. Die Summe all dieser Punkte führe dazu, dass immer mehr Händler aufgeben oder zumindest Filialen schließen müssten. Für die Mitarbeiter der Filiale in Neustadt habe man versucht, sozialverträgliche Lösungen zu finden, ihnen Ruhestandsmodelle oder Anstellungen in anderen Filialen angeboten. Viele seien quasi ihr ganzes Berufsleben im Betrieb geblieben. „Da will man niemanden im Regen stehen lassen“, sagt Haake.

Von Mirko Bartels