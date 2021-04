Neustadt

Das Amtsgericht Neustadt hat den Antrag eines Elternpaares zurückgewiesen, das Maskentragen und die Testpflicht an zwei Schulen in Neustadt als Kindeswohlgefährdung betrachtet. 120 vergleichbare Anträge hatten in der vergangenen Woche auch das Amtsgericht in Hannover erreicht. Die Anträge wurden ebenfalls abgelehnt. Hintergrund der Antragswelle ist der umstrittene Entscheid des Amtsgerichts Weimar, der einer Mutter Recht gab, die durch die Corona-Maßnahmen das Wohl ihres Kindes gefährdet sah. Das Thüringer Bildungsministerium hat Beschwerde gegen den Entscheid eingelegt. Auch in Neustadt bezogen sich die Antragsteller auf den Weimarer Fall.

Amtsgericht Neustadt ist nicht zuständig

Die Eltern, deren Kinder die Hans-Böckler-Schule und das Gymnasium in Neustadt besuchen, hatten sich an das Amtsgericht gewandt, um die Rechtmäßigkeit der niedersächsischen Corona-Verordnung überprüfen zu lassen. Insbesondere kritisieren sie, dass gemäß der aktuellen Verordnung keine explizites Einverständnis der Eltern zur Durchführung der regelmäßigen Selbsttests und zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an den Schulen notwendig ist.

Michael Giers, Direktor und Sprecher des Amtsgerichts Neustadt, wies den Antrag mit einer formellen und inhaltlichen Begründung ab. „Die Zuständigkeit ist nicht gegeben. Eine Anfechtung derartiger Maßnahmen erfolgt an den Verwaltungsgerichten“, sagt Giers. Auch in Thüringen wird derzeit die Zuständigkeit des Amtsgerichts Weimar kritisch geprüft. Zur inhaltlichen Ablehnung erklärt Giers: „Nach Auffassung des Amtsgerichts Neustadt ist eine konkrete Kindeswohlgefährdung nicht ersichtlich.“

Abiturprüfungen starten mit Maske

Am Gymnasium Neustadt ist der Vorgang der Schulleitung im Vorfeld nicht bekannt gewesen. „Das Ablehnen der Maßnahmen ist bei uns gar kein Thema“, sagt Schulleiter Reinhard Sell. Diskussionen mit Eltern habe es vereinzelt zu Beginn der Maskenpflicht gegeben, jetzt komme das aber kaum mehr vor. Am Gymnasium findet Präsenzunterricht derzeit nur für die Abschlussklassen statt. Bei der ersten Abitur-Prüfung am Montag (Geschichte) sind laut Sell alle Schülerinnen und Schüler erschienen. Die Prüfungen finden gemäß der Anordnung des niedersächsischen Kultusministeriums mit Masken statt. Vor jeder Prüfung bekommen die Abiturienten ein Test-Kit. Ein positiver Test werde akzeptiert als Verhinderungsgrund am Tag der Prüfung, erklärt der Schulleiter.

Von Mario Moers