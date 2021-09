Steinhude/Mardorf

Zahlreiche Schriftsätze sind getauscht, die Argumente liegen auf dem Tisch. Rund fünf Jahre, nachdem die von der Region Hannover erlassene Verordnung für das Naturschutzgebiet Totes Moor in Kraft getreten ist, wird das Oberverwaltungsgericht Lüneburg jetzt über ein sogenanntes Normenkontrollverfahren dazu verhandeln. Der Termin ist für Dienstag, 19. Oktober, angesetzt. Drei Kläger gehen gegen Einschränkungen in dem rund 3179 Hektar großen Gebiet im nordöstlichen Bereich des Steinhuder Meeres vor, und zwar zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

Ballonteam klagt gegen Mindesthöhe

Auf spezifische Passagen der Verordnung beziehen sich das Ballonteam Steinhuder Meer aus Neustadt-Poggenhagen und dessen Anwälte, die gegen das Schriftstück klagen. Fahrbetriebsleiter Stefan Kuhn und seine Kollegen müssen seit fünf Jahren über dem Meer und in einem Radius von 500 Metern darum herum eine Mindesthöhe von 600 Metern einhalten – was für sie einen deutlich eingeschränkten Betrieb bedeutet. „Die Urlaubsgäste wollen das Meer sehen, und sie wollen auch in der Nähe starten“, sagt Kuhn. Es sei zu klären, ob es überhaupt zulässig ist, dass Umweltbehörden in den Luftraum eingreifen.

Das Ballonteam Steinhuder Meer, zu dessen Flotte auch dieser blaue Ballon gehört, klagt gegen Flugbeschränkungen über dem Meer. Quelle: Albert Tugendheim (Archiv)

Nach der Region Hannover hätten zahlreiche andere Behörden ähnliche Passagen in Schutzverordnungen aufgenommen, kritisiert Kuhn. „Wir haben mittlerweile aber eine große Lobby und bekommen aktuell viele Anfragen von Medien“, sagt Kuhn. Offenbar erwarteten auch Berufskollegen etwa in Bayern oder Sachsen-Anhalt eine Signalwirkung von dem Urteil aus Lüneburg.

Segler gegen Sperrflächen im Wasser

Gegen die Verordnung im Ganzen gehen die beiden anderen Kläger an: Tom Greten ist Vorsitzender des hannoverschen Yachtclubs, Hans-Heinrich Schmid ist Mitglied und hat außerdem ein Waldgrundstück im Moor. Beide Segler kritisieren, dass etwa ufernahe Bereiche der Wasserfläche aus der Nutzung genommen wurden. Der Grund ist ihnen nicht ersichtlich und auch nicht, wo die Grenze ist. Das gleiche gilt für den Moorwald, der überhaupt nicht mehr bewirtschaftet werden darf. „Wir dürfen unser Grundstück behalten und Grundsteuer dafür zahlen, mehr dürfen wir nicht“, moniert Schmid. Das sei umso schwerer zu verstehen, weil zuletzt im Auftrag der Region immer wieder heftige Eingriffe in die Natur vorgenommen würden, um einen früheren Zustand der Landschaft herzustellen.

Drei Klagen liegen gegen die Naturschutzregeln im Osten des Steinhuder Meeres vor. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Wassersportler wollen „rechtzeitig gegensteuern“

Schmid und Greten beteuern beide, sie seien für den Naturschutz. Doch wenn die Region allzu große Einschränkungen für die Menschen vornehme, nur um die Verpflichtungen gegenüber der Europäischen Union zu erfüllen, müsse man als Betroffener rechtzeitig gegensteuern, meinen beide. Als sie die Klage auf den Weg brachten, hätten sie noch nicht gewusst, dass weitere Verordnungen folgen würden, sagen die Segler.

Inzwischen ist auch das Schutzgebiet am Westufer um die Wasserfläche nahe der Insel Wilhelmstein deutlich ausgeweitet worden. Auch um einen Entwurf für eine Steinhuder-Meer-Verordnung hat es schon reichlich Diskussionen gegeben, weil die Nutzer fürchteten, zahlreiche Formulierungen könnten ihnen zum Nachteil ausgelegt werden. „In den Verwaltungen gibt es heute ja auch einige Fluktuation“, gibt Greten zu bedenken. Wenn nicht sicher sei, wie weit Investitionen am Steinhuder Meer noch zukunftsträchtig blieben, werde man dort bald Zurückhaltung beklagen müssen, warnt er.

Anwalt David: „Rechtsschutz wird verweigert“

Wunstorfs früherer Stadtdirektor Eckhard David vertritt die Segler als Anwalt. Er beklagt, dass die Beteiligten zu lange auf den Verhandlungstermin warten mussten. „Die Gerichte sind überlastet, noch immer steht dort eine Masse von Asylverfahren an“, erläutert David. „Das hat solche Formen angenommen, dass den Bürgern letztlich massiv der Rechtsschutz verweigert wird.“

Ginge es nach ihm, könnte schon eine Formalie die Verordnung für das Tote Moor kippen: Bei der Bekanntmachung habe die Region Hannover Wasser- und Anlandungsflächen am Meer sowie eine sogenannte Umgriffsfläche von vier Kilometern für Überflieger als Geltungsbereich definiert. „Damit wäre auch der Fliegerhorst Wunstorf betroffen, ohne das zu wissen“, sagt der Jurist. Man könne nicht verlangen, dass Betroffene mit einem Zirkel auf der Landkarte hantieren, betont er. Überdies wolle er die Frage nach der Verhältnismäßigkeit zum Thema Wassersport und Waldnutzung stellen.

Region: Urteil ist entscheidend für weitere Arbeit

Die Region Hannover nehme das Verfahren ernst, sei aber zuversichtlich, sagt Sprecherin Christina Kreutz. In vorausgegangenen Eilverfahren sei etwa das Überflugverbot im Vogelschutzgebiet bestätigt worden. Das OVG-Urteil werde für die weitere Arbeit vor Ort entscheidend sein, fügt Kreutz hinzu: „Die Region Hannover hat ja den Auftrag, die EU-Schutzgebiete zu sichern und zu entwickeln. Dafür brauchen wir eine rechtssichere Grundlage.“

Von Kathrin Götze