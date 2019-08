Sechs Brände: Wer ist der Feuerteufel von Neustadt?

Neustadt

Es war ein anstrengendes Wochenende für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren, der Polizei und Rettungsdienste im Neustädter Land. Gleich sechs Brände mussten sie zwischen Freitagnacht und Sonntagmorgen zu bekämpfen. Die Schadenshöhen beziffert die Polizei zwischen 1000 und rund 150.000 Euro. Am Montagmorgen machten sich die Ermittler des Fachkommissariats für Branddelikte für ihre Spurensuche an die Arbeit.

Fahrzeuge und Brandstellen untersucht

Die Fachleute untersuchten zunächst die auf einem Abschlepphof in Garbsen sichergestellten Lkw-Wracks und besuchten anschließend die verschiedenen Brandorte in Neustadt. Angesichts der zeitlichen und räumlichen Nähe hatte die Polizei bereits am Wochenende erklärt, dass ein Zusammenhang zwischen den Bränden nicht ausgeschlossen werden könne. Dass es sich bei den Fällen tatsächlich um Brandstiftung handele, bestätigten Montag die Ermittler vor Ort und die Pressestelle der Polizei.

Brandstiftung ist klare Sache

„Die Lage hier ist für uns klar“, sagt Christian Pietras, vom Fachkommissariat für Branddelikte. Gemeinsam mit seinem Kollegen Franco Gabriely hatte er die ausgebrannten Lastwagen untersucht und anschließend die Fahrzeuge an der Moordorfer Straße in Augenschein genommen. Die Fachleute kamen schnell zum Ergebnis: In Poggenhagen ist das Feuer an einem Auto ausgebrochen, das ohne Fremdeinwirkung nicht hätte brennen können, da es, unter anderem, keine Stromversorgung mehr hatte. Eine weitere Untersuchung des Tatortes erbrachte aber zunächst keine weiteren Hinweise auf die Täter. „Brandermittlung ist ein schwieriges Geschäft“, sagt Pietras. Es brauche nur Motivation und ein Feuerzeug, um einen Brand zu legen. Löscharbeiten erschweren die Spurensuche der Beamten. „Wir sind immer wieder auf zufällige Zeugen angewiesen“, sagt Pietras weiter.

„Es hat ein paar Mal geknallt“

In Poggenhagen gab es wohl erst Beobachter, als das Feuer bereits in vollem Gange war. „Ich habe es ein paar Mal knallen hören und dann den Feuerschein gesehen“, sagt einer der Nachbarn der betroffenen Autoverwertung Deneke. Vorher habe er geschlafen. Den Brand gemeldet haben Zeugen, die in einem Auto an dem Feuer vorbeifuhren. Einzig das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hat größeren Schaden verhindert: Mehr als 20 Wagen stehen dicht an dicht auf der Fläche an der Moordorfer Straße.

Für Gabriele Schönebaum, Generalbevollmächtigte bei Deneke, war der Anruf der Polizei am frühen Morgen erst einmal ein kleiner Schock. „Man denkt im ersten Moment eher an etwas Persönliches, wenn so früh das Telefon klingelt und die Polizei dran ist“, sagt sie. Wie hoch der Schaden ist, müsse noch festgestellt werden. „Wir parken die Fahrzeuge öfter um, müssen jetzt erst einmal herausfinden, welche Bestimmung die Autos hatten“, sagt Schönebaum. Nicht alle Fahrzeuge auf dem Gelände seien automatisch für die Verwertung vorgesehen.

Zur Galerie Am Montag untersuchen Ermittler der Kripo Hannover die Brandorte in Neustadt, Poggenhagen und Bordenau. Die Feuerwehr löschte in der Nacht zu Sonntag Strohballen, Autos und Holzpaletten. Am Sonnabend brannten zwei Lkw aus – diese nahmen die Experten auf einem Abschlepphof in Garbsen in Augenschein.

Kripo bitte um Mithilfe

Die Kripo ermittelt nun wegen fünf Brandstiftungen und bittet um Mithilfe: Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sollen sich an den Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 109 5555 wenden.

