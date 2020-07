Neustadt/Bevensen/Suttorf

Die Kirschplantage von Jan Schnepel in Bevensen lädt zum einem Wochenendausflug ein. Für Selbstpflücker ist das Feld erstmalig für die Eigenernte freigegeben. Auch anderswo im Neustädter Land können schon Erd- und Heidelbeeren gepflückt werden.

Kirschen pflücken auf Vertrauensbasis

Im Jahr 2000 pflanzte Landwirt Schnepel auf Anraten von Kollegen aus dem Alten Land seine Kirschplantage, obwohl er eigentlich auf den Kartoffelanbau spezialisiert ist. „Ich musste mir das Handwerk selbst beibringen“, erzählt er. Ihm gefiel die Herausforderung – ein wenig Risiko gehöre immer dazu. Jetzt, nach 20 Jahren, sind die Bäume am Ende ihrer Lebensspanne angekommen und werfen nicht mehr genug Ertrag ab.

Schnepel hat die Plantage deshalb für Selbstpflücker geöffnet. Das trockene Frühjahr sei aber sehr günstig gewesen, sagt er. „Die Bäume tragen dieses Jahr viele schöne Kirschen.“ Manchmal gingen er und seine Familie auch selbst in die Plantage, um zu naschen, verrät er. Schnepels Kirschplantage befindet sich in Bevensen, am Ortsausgang Richtung Büren. Die Bezahlung basiert auf Vertrauen – jeder gibt, wie viel er spenden möchte.

Heidelbeerexpress ins Feld

Auch andere Früchte gibt es im Neustädter Land zu pflücken. Heidelbeerplantagen gibt es in Neustadt beim Obsthof Rieke, Blaubeerweg 1, und dem Gartencenter Wassermann, Baumschulweg 1. Beide bieten einen Heidelbeerexpress an: Mit Elektrofahrzeugen bringen die Mitarbeiter die Pflücker direkt zu den ergiebigsten Bäumen. Wer es noch komfortabler mag, kann auch in den jeweils angrenzenden Cafés bereits gepflückte Beeren und weitere Heidelbeerspezialitäten kaufen. Das Kilo Heidelbeeren kostet bei Riekes 4 Euro; geöffnet ist täglich von 8 bis 19 Uhr, ab Mitte September von 10 bis 18 Uhr. Im Gartencenter kostet das Kilo 4,50 Euro, ab fünf Kilo reduziert sich der Preis auf 3,95 Euro pro Kilo. Gepflückt werden kann hier montags bis sonnabends von 9 bis 18 Uhr. Es gibt ein behindertengerechtes WC.

Erdbeeren in Suttorf

Erdbeeren können Fleißige noch für die nächsten zwei bis drei Wochen erstmals auf dem Feld des Spargel- und Erdbeerhofes Lübbert in Suttorf pflücken. Das Feld liegt an der Suttorfer Hauptstraße am Ortsausgang Richtung Basse. Das Kilo kostet 3,80 Euro, geöffnet ist täglich von 9 bis 18 Uhr. Die Mitarbeiter helfen gerne, die besten Stellen zum Pflücken zu finden. Alternativ ist der Hof auch regelmäßig vor dem Famila-Markt im Gewerbegebiet Ost mit einem Stand vertreten.

Von Alexander Plöger