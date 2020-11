Mardorf

Weil eine Bewohnerin der Mardorfer Hahne-Seniorenresidenz Steinhuder Meer während eines Krankenhausaufenthalts positiv auf Covid-19 getestet wurde, sind vorsorglich alle Bewohner und Mitarbeiter getestet worden. Dabei wurden jedoch keine weitere Infektionen festgestellt. Das Gesundheitsamt hat ein Besuchsverbot bis Donnerstag, 3. Dezember, verhängt.

Ansteckungsort ist unklar

Die Residenz sei bereits am Sonnabend, 21. November, vom Krankenhaus über den Fall informiert worden, teilt Hahne-Pressesprecher Michael Opitz am Freitag mit. Die Seniorin befinde sich noch im Krankenhaus und zeige nur milde Symptome. Die Bewohner des potenziell betroffenen Wohnbereiches und der größte Teil der Mitarbeiter haben daraufhin einen Schnelltest gemacht. „Alle waren negativ“, so der Sprecher. Die Schnelltests sind erst zwei Wochen zuvor angeschafft worden.

Zur Sicherheit sind innerhalb der folgenden zwei Tage alle Bewohner und Mitarbeiter der Residenz insgesamt zweimal getestet worden. Die direkten Kontaktpersonen der Bewohnerin haben zudem einen genaueren PCR-Test gemacht. Wiederum sind alle Tests negativ zurückgekommen. Daher sei derzeit unklar, wo sich die Seniorin infiziert haben könnte.

Obwohl der Fall bereits in der vergangenen Woche festgestellt wurde, teilte der Betreiber Hahne-Holding diesen erst auf Nachfrage der Zeitung mit. Sprecher Opitz begründet dieses Vorgehen damit, dass die Corona-Infektion nicht in der Residenz, sondern im Krankenhaus erfasst wurde. Zudem habe man die Kommunikation auf alle unmittelbar Betroffenen fokussiert, weil kein weitergehendes Infektionsgeschehen in der Einrichtung vorgelegen habe. Die Diakonische Altenhilfe Leine-Mittelweser hatte ihren größeren Corona-Ausbruch im St. Nicolaistift unmittelbar öffentlich kommuniziert.

Besuchsverbot bis 3. Dezember

Auf Anordnung des Gesundheitsamtes gilt nun bis zum 3. Dezember ein Besuchsverbot in der Mardorf Einrichtung. „Die Angehörigen aller Bewohner sind telefonisch informiert worden“, sagt Opitz. Die Senioren blieben in der Zwischenzeit per Videochat und Telefon im Kontakt zu ihnen. Angehörige können Pakete und Briefe an der Rezeption abgeben. Opitz sieht die Effizienz des aufgestellten Hygienekonzeptes bestätigt: „Dass es wirkungsvoll funktioniert, hat sich hier gezeigt.“

Die Heimbewohner gehen derweil gefasst mit dem Besuchsverbot um. „Wir haben großes Vertrauen in die Maßnahmen der Leitung“, sagt Bewohnerin Helga Winkler, die inoffizielle Bewohnervertretung – wegen Corona und weil die Residenz noch neu ist, konnte noch keine Wahl stattfinden. Erst sei die Nachricht natürlich ein Schreck gewesen, so Winkler. Nach den negativen Testergebnissen sei aber schnell wieder Ruhe eingekehrt. Angesichts weitaus dramatischerer Verläufe in anderen Seniorenheimen habe sie volles Verständnis für die Vorsicht der Leitung.

