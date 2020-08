Neustadt

Die Sängerin und Liedermacherin Chantal Acda verspricht einen besonderen Abend in der Reihe Kultursommer der Region Hannover. Die Künstlerin ist am Sonnabend, 15. August, zu Gast am Schloss Landestrost in Neustadt.

Chantal Acda lebt im belgischen Flandern, ihre Wurzeln liegen in den Niederlanden. Ihre Karriere begann 2006 mit dem Projekt „Sleeping Dog“ und intimen spartanischen Balladen. Im Laufe der Zeit prägte sie immer deutlicher ihren eigenen Stil. Als Solistin suchte sie gleichgesinnte, musikalische Partner und begegnete dem namhaften deutschen Pianisten, Komponisten und Produzenten Nils Frahm. Dieser war fasziniert von Acdas reduziertem Kammerpop und produzierte mit ihr in Berlin das 2013 erschienene Album „Let Your Hands Be My Guide“. Daneben sind heute drei weitere Studioalben und Aufnahmen von zwei Liveauftritten in Dresden und Münster auf dem Markt.

Ein Abend für Klang-Ästheten

Auf ihrem Album „Bounce Back“ (2017) ist Acda als Teil eines großen Bandprojektes mit prominenten Gästen wie dem virtuosen Gitarristen Bill Frisell, Schlagzeugspieler Eric Thielemans und Bassist Alan Gevaerts zu hören. „Ein Grenzbereich zwischen Songwritertum und Folkpop“, schreiben Kritiker. Die melancholische Stimme Acdas wird im Amtsgarten von akustischen und elektrischen Gitarren, Klavier, Moog-Orgel, Bass, Euphonium, Bouzouki und vielseitigem Schlagwerk getragen. Zuhörer dürfen sich auf eine anmutende Klangästhetik freuen. Für diesen Abend haben das Kulturgut Poggenhagen und Feinkost Lampe aus Hannover-Linden die Verantwortung übernommen.

Termin: Sonnabend, 15. August, 20 Uhr, Open Air-Bühne im Amtsgarten Schloss Landestrost, 31535 Neustadt. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt 10 Euro. Karten für alle Termine des Kultursommers gibt es ausschließlich im Vorverkauf in den HAZ/NP-Ticketshops und anderen bekannten Vorverkaufsstellen, online zuzüglich Gebühr nur auf https://kultur-rh.reservix.de. Eine Abendkasse gibt es nicht. Die Platzzahl ist begrenzt.

Von Markus Holz