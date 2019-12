Mariensee

Eine Jahresschlussandacht mit Orgelfeuerwerk erleben die Besucher am Dienstag, 31. Dezember, in Mariensee. Die Andacht beginnt um 18 Uhr in der Klosterkirche. Die große Orgel in der Kirche ist 1869 vom Orgelbaumeister Eduard Meyer gebaut worden – vielfach ist das noch gar nicht bekannt. Damit hätte im ablaufenden Jahr ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert werden können.

Zumindest zum Jahresausklang kommt das gute Stück nun zu Ehren. Die Organisten Charlotte Grabs, Jan Katzschke und William Barr bringen das zweimanualige Instrument in der Andacht zum Klingen. Die liturgische Gestaltung liegt in den Händen von Pastorin Christina Norzel-Weiß. Die Besucher sind eingeladen, im Anschluss mit einem Glas Sekt auf das Jubiläum anzustoßen.

Von Kathrin Götze