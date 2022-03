Neustadt

Auf dem Schulgelände der Berufsbildenden Schulen (BBS) sind die Folgen des Ukraine-Kriegs in diesen Tagen nicht zu übersehen. Seit vergangenem Freitag dient die Sporthalle als Notunterkunft für Geflüchtete. Die Schülerinnen und Schüler der Berufsschule bekommen natürlich mit, dass dort plötzlich Menschen auf dem Schulgelände leben, Kinder, Erwachsene und Senioren. Am Dienstag organisierten die Schüler des Nahrungsbereichs eine Spendenaktion. Der Erlös aus dem Verkauf von 800 Berlinern, glasiert mit den Nationalfarben der Ukraine, geht direkt an die Ukraine-Hilfe der Aktion Deutschland Hilft. Wir haben uns am Rande der Aktion mit den Berufsschülern und Lehrern unterhalten, wie der Krieg ihren (Schul-)Alltag beeinflusst.

Thematisierung im Unterricht

„In allen meinen Klassen ist es präsent, auf unterschiedlichste Weisen“, sagt eine Lehrerin, die sich am Dienstag einen Beutel Berliner für ihre Klasse aus der Backstube holt. Sie unterrichtet unter anderem Wirtschaft an der Berufsschule. „Die Schüler spüren die Auswirkungen ja auch direkt, wenn sie tanken“, erzählt sie. Wie viele Kollegen habe sie das Thema aufgegriffen. In der Wirtschaftsklasse wird nun über die Zusammenhänge zwischen dem Krieg und dem Benzinpreis gesprochen. Eine unmittelbare Reaktion, die auch der 16-jährige Ali Rada aus seinem Geschichtsunterricht an der KGS kennt. Als Hauptschüler besucht er die BBS im Rahmen des Neustädter Programms. „Unser Geschichtslehrer spricht mit uns immer über die neuen Situationen. Er teilt dann Arbeitsblätter aus, auf die wir unser Wissen darüber eintragen sollen“, erzählt Ali. Anhand dieser Abfrage gibt es dann quasi einen Faktencheck mit Unterstützung des Lehrers.

Die BBS-Schüler Rojuan (17, rechts) und Ali (16) mit einem von vielen Chargen Berliner, deren Verkaufserlös an die Aktion Deutschland Hilft gespendet wird. Quelle: Mario Moers

Wenn Wissen fehlt

Wie wichtig solche Hilfestellungen für die Jugendlichen sind, verdeutlichen die kruden Positionen, die eine 16-jährige Hauptschülerin vertritt. Während sie die Berliner in gelb-blaue-Lasur tunkt, erzählt sie offenherzig und gut gelaunt, dass sie persönlich den Krieg für eine gute Idee halte. Die Ukraine gehöre schließlich zu Russland, und aufgrund der allgemeinen Überbevölkerung der Erde sei ein Krieg positiv, da er helfe, den Klimawandel zu stoppen. Das Millionen Menschen nun auf der Flucht sind, findet sie nicht schlimm. „Flüchtlinge gibt es doch sowieso immer viele“, sagt sie. Dass die Sichtweisen der Schülerinnen und Schüler nicht einheitlich sind, bestätigt auch Ali. „Es gibt auch manche, die sind für Putin. Die sagen, er wurde verarscht. Es gibt beide Seiten“, sagt er.

Erinnerungen an die eigene Fluchterfahrung

Jilan Khider (18, links) und Iman Samirkoi (16) haben eigene Fluchterfahrung. Sie mussten als Teenager vor dem Krieg im Irak fliehen. Diese Erfahrungen beeinflussen ihren Blick auf den Ukraine-Krieg. Quelle: Mario Moers

Eine ganz andere Sichtweise vertritt eine Gruppe Mädchen, die unbedingt ihre Haltung schildern will. „Wir haben das Gleiche erlebt, als wir aus dem Irak fliehen mussten. Es war so schwer für uns, unser Land zu verlassen. Wir haben noch immer oft Heimweh“, sagt die 18-jährige Jilan Khider. Ihre Mitschülerin Iman Samirkoi unterstreicht, wie sie die gesamte Situation derzeit belaste. „Ich gucke jeden Tag die Nachrichten. Es macht mich sehr, sehr traurig“, sagt sie. Viel wurde während der Flüchtlingsbewegung 2016 über die Bedeutung der Fluchterfahrung deutscher Vertriebener gesprochen. In den Schulen sind es heute aber auch die jungen Leute, die ihre Erlebnisse in die Diskussionen einbringen.

Von Mario Moers