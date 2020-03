So erlebt ein Neustädter die Corona-Sperrzeit in Florenz

Neustadt/Florenz

Den ganzen Tag auf der Bude zu hocken, ist sicherlich nicht das, was man sich unter einem Leben in Italien vorstellt. Doch momentan geht es einfach nicht anders. Seit Ende Februar schnellen die Fallzahlen zum neuartigen Coronavirus vor allem im Norden des Landes in die Höhe. Seit Montag ist nun ganz Italien eine Sperrzone, abends gibt es eine Sperrstunde. Und ich als Student in Florenz erlebe eine Mischung aus Hysterie und Ratlosigkeit.

Neustädter ist zum Studieren in der Toskana Seit September lebt und studiert der Neustädter Benno Wage in Florenz. Der 23-Jährige will dort noch mindestens ein Jahr bleiben, um seinen Masterabschluss im Fach Internationale Beziehungen abzulegen. Seine Wohnung liegt direkt im Zentrum. Normalerweise bevölkern die Touristen die Stadt in Massen. Daher falle es jetzt besonders auf, dass sie fehlen, sagt er.

Ein städtischer Polizist, den ich auf der Straße zur Situation anspreche, streckt sofort seinen Arm aus und macht mir mit fester Stimme deutlich, ich solle auf Distanz bleiben. Wenn man schon das Haus verließe, solle man den Kontakt zu anderen und größere Menschenansammlungen meiden. Ein Carabiniere hingegen erklärt mir, dass er selbst noch nicht ganz wüsste, wie mit der Situation umzugehen sei. Es sei ja der erste Tag.

Touristen fehlen der Stadt

Die Ponte Vecchio, auch als Brücke der Juweliere bekannt, ist fast menschenleer, die berühmten Juwelierläden sind geschlossen. Quelle: Benno Wage

Schon die ganze Woche über sind deutlich weniger Menschen auf der Straße anzutreffen. Es sind jetzt vor allem die Touristen, die der Stadt fehlen. An einem bekannten Lokal, vor dem man sich an anderen Tagen geradezu durch die Menschenmassen wühlen muss, werden heute nur noch Lieferanten bedient, die sich in gebotenem Sicherheitsabstand anzustellen haben. Die Pizzeria gegenüber hat die Schotten bereits dicht gemacht, und jene Kellner, die es noch mit Arbeit versuchen, haben kaum Gäste zu bedienen.

Ein Restaurant in einer Florentiner Seitenstraße gibt sein Essen nur noch an Lieferanten aus. Diese sind gehalten, einen Sicherheitsabstand einzuhalten. Quelle: Benno Wage

Supermarkt lässt Kunden nur in Grüppchen ein

Während die meisten Geschäfte einfach leer bleiben, hat sich ein Supermarkt dazu entschlossen, nur noch kleine Grüppchen hereinzulassen. Der Rest wartet geduldig vor der Tür. Vor anderen Märkten stehen Desinfektionsmittel oder der Hinweis, auf Abstand zu bleiben. Zu kaufen gibt es jedoch eigentlich noch alles. Das städtische Krankenhaus hatte bereits vor etwa einer Woche ein Zelt aufgestellt, in dem mögliche Corona-Patienten auf ihre Symptome untersucht werden.

Vor dem städtischen Krankenhaus in Florenz ist ein Zelt aufgebaut, in dem Patienten bei Verdacht auf Coronaviren getestet werden. Quelle: Benno Wage

Menschenleer sind die Straßen nicht, und zwischen allzu vielen Atemmasken entdeckt man auch immer noch jene Italiener, die in gewohntem Stilbewusstsein ihren Hund ausführen und dabei nicht auf Zigarre und Krawatte verzichten mögen. Jedoch wird man sich, mit bereits mehr als 200 bestätigten Fällen allein in der Toskana, wohl auch hier in Florenz noch auf einige einsame Tage einstellen müssen. Immerhin kann ich von Zuhause aus studieren – viele Professoren laden ihre Vorlesungen im Internet hoch. Und weil man eben doch in Italien ist, setzt man sich dazu einen Kaffee auf und versucht, das Leben zu genießen.

Verwandte machen sich ein wenig Sorgen

Mir selbst geht es gut, abgesehen von ein paar sehr leichten Erkältungserscheinungen. Meine Eltern machen sich schon gewisse Sorgen, denke ich. Als ich vor zwei Wochen kurz in Neustadt war, haben sie mit mir diskutiert, ob ich nicht besser eine Weile bleibe. Ansonsten fragen Tante, Oma und Freunde natürlich, was hier so läuft, aber die kann ich häufig damit beschwichtigen, dass ich jetzt halt einfach auf der Butze bleibe und, ja, im Supermarkt noch alles zu bekommen ist. Am Ende des Tages sind sich, glaube ich, alle bewusst, dass sich die Situation in Deutschland in den nächsten Tagen ähnlich entwickeln kann.

Uni hält den Unterricht per E-Mail aufrecht

Die Leute hier gehen ganz unterschiedlich mit der Situation um. Manche sind ganz und gar genervt vom Thema. Andere versuchen, den Humor zu bewahren. Einigen Kommilitonen kann man wohl eine gewisse Hysterie nachsagen, wenn sie jeglichen Schwachsinn zum Thema ungelesen weiterverbreiten. Damit, zu Hause zu bleiben, scheinen sich alle ganz gut arrangieren zu können, auch wenn es nervt. Aber die Uni bemüht sich wirklich sehr, und auch durchaus erfolgreich, den Unterricht irgendwie online stattfinden zu lassen.

Ich habe allerdings noch niemanden getroffen, der erzählte, er kenne jemanden, der am Virus erkrankt ist.

Lesen Sie auch

Coronavirus-Risikogebiet Südtirol: Das müssen Reisende jetzt beachten

Von Benno Wage