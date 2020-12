Neustadt

Kommt Oma Heiligabend nach Hause? Muss der Freund der Tochter nun doch mit der eigenen Familie feiern? Die Modalitäten der Familienfeier unter dem Tannenbaum gehören dieser Tage wohl zu den am meisten diskutierten Themen. Eine Umfrage des Portals Statista hat ergeben, dass 53 Prozent der Deutschen dieses Jahr auf Verwandtenbesuche weitgehend verzichten. Ebenfalls etwa die Hälfte der Menschen beklagt eine getrübte Vorfreude. 51 Prozent wollen aber auch erst ganz spontan entscheiden, wie sie feiern. Wir haben Menschen in Neustadt gefragt, wie sie mit der außerordentlichen Situation innerhalb der Familien, umgehen. Dabei wird deutlich: Der Abgleich mit den offiziellen Bestimmungen ist immer nur ein Aspekt.

Mehr Schmücken

Julia Cordes-Korzetz mit ihren Kindern im Garten der Oma in Eilvese. Quelle: Alexander Plöger

Julia Cordes-Korzetz ist Mutter von zwei kleinen Kindern, eins ist drei Jahre alt und eins sieben Monate. Die Tage um Heiligabend weihnachtlich zu gestalten ist ihr wichtig. „Wir freuen uns trotzdem auf Weihnachten“, sagt sie. Es kann dieser Tage durchaus eine Herausforderung sein, sich die Freude am Fest – wo vorhanden – nicht nehmen zu lassen. Mit Einschränkungen muss schließlich auch Familie Cordes-Korzetz leben. „Normalerweise fahren wir direkt nach Weihnachten nach Sylt, um zu entspannen. Das fällt aus“, erzählt sie. Auch die Familie ihres Mannes treffen sie dieses Jahr mal nicht, wie sonst üblich am zweiten Weihnachtstag. Cordes-Korzetz‘ Strategie gegen die coronabedingte Weihnachtsdepression? „Wir haben einfach früher und mehr geschmückt. Dieses Jahr richtig doll“, erzählt sie. Wenn schon die allgemeine Stimmung eher trübe ist, soll wenigstens der Weihnachtsmann im Garten der Großeltern in Eilvese prächtig leuchten.

Bald wieder mehr Zeit miteinander

Peter und Heike Bremer aus Neustadt feiern dieses Jahr alleine. Es ist nicht geplant, die Feier mit der Familie zu verschieben. „Weihnachten kann man nicht nachholen“, sagen sie. Quelle: Mario Moers

Bei Peter und Heike Bremer wird Weihnachten zum Pärchenabend. Das Ehepaar aus Neustadt feiert üblicherweise mit den Eltern. Weil die schon hochbetagt sind und nicht alle bei bester Gesundheit, stand die Entscheidung lange fest – schon vor dem Weihnachtsgipfel der Regierung. „Meine Eltern haben da Ängste, und die respektieren wir“, sagt Heike Bremer. Dass sie den Abend nun allein verbringen, finden die beiden schade, aber unvermeidlich. Weihnachten zu verschieben ist für sie keine Option. „Das kann man nicht nachholen. Wir haben aber gesagt, dass wir im Frühjahr, wenn das Wetter wieder besser ist, alle mehr Zeit miteinander verbringen wollen“, erzählt sie.

Die Whatsapp-Gruppe hat entschieden

Rita Jakobeit aus Neustadt: „Wir verschieben das Feiern mit der Familie, wie gerade so vieles verschoben wird.“ Quelle: Mario Moers

„Ins Ungewisse“ verschoben wird die Familienfeier bei Rita Jakobeit. Eine Weile hatte man die Entscheidung in der Whatsapp-Familiengruppe noch hin und her bewertet und abgewartet, wie sich die Lage entwickelt. Eigentlich war geplant, den zeitgleich stattfindenden Geburtstag der Kinder ihrer Schwester im Sauerland zu feiern – gebührend groß natürlich. „Das haben wir in der Planung dann abgebrochen“, erzählt sie. Die Whatsapp-Gruppe war sich am Ende einig: Nur Teile der Verwandtschaft einzuladen wäre unfair. Also wird die Weihnachts-Geburtstags-Hybridfeier auf den nächsten Urlaub verschoben. „Es ist ja doch die Hoffnung, dass man es nachholen kann“, sagt sie. Wenigstens zu Heiligabend geht die Rechnung für Familie Jakobeit gerade so auf. Mit sechs Leuten sind sie rechnerisch zwar einen über erlaubt. „Aber ein Kind ist unter 14“, sagt sie. Passt.

Bei Familie Pischke aus Mandelsloh kommt durch die Begrenzung der Weihnachtsfeierlichkeiten kein Stress auf. „Es gibt eher andere Sachen als Weihnachten, die an den Maßnahmen nerven“, sagt Antonios Sklavenitis. Er ist der Freund von Jana Pischke und bleibt coronabedingt in diesem Jahr bei seiner eigenen Familie. Quelle: Mario Moers

Feiern trotz Sterbefall?

Und wie feiert man, wenn der Virus die eigenen Verwandten tödlich getroffen hat? Ein junges Paar aus Garbsen, das nicht namentlich genannt werden möchte, berichtet davon beim vorweihnachtlichen Einkauf in der Marktstraße. Es fällt den beiden schwer, darüber zu sprechen. „Mein Vater ist an Corona gestorben“, sagt der Mann. Das Familienfest traditionell durchzuführen sei jetzt nicht leicht, es ausfallen zu lassen aber auch keine Option. „Wir machen es allein wegen der Kinder und weil wir Mutti jetzt nicht allein lassen“, erzählt er. 55 Prozent der Deutschen haben vor, Weihnachten im kleineren Rahmen zu feiern als üblich. „Dieses Weihnachten ist für alle nicht das Wahre“, sagt der junge Mann.

Von Mario Moers