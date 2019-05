So wählt Neustadt den neuen Bürgermeister

Neustadt

Am Sonntag dürfen 36.342 Neustädter abstimmen, wer künftig die Geschicke der Stadt leitet: Sechs Kandidaten und eine Kandidatin wollen den Einzug ins Rathaus schaffen, nachdem Amtsinhaber Uwe Sternbeck eine weitere Kandidatur abgelehnt hatte. Christina Schlicker tritt für die SPD an, Stefan Porscha für die CDU. Die Grünen haben Dominic Herbst aufgestellt, die FDP Arne Wotrubez, die Linke Ralf Wetzel. Als parteilose Kandidaten sind Jürgen Stach und Marco Lange im Rennen. Bei so viel Auswahl ist unwahrscheinlich, dass ein Bewerber auf Anhieb mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereint – daher lautet die Frage des Tages: Welche beiden schaffen es in die Stichwahl, die für den 16. Juni terminiert ist?

Wann und wo kann ich wählen?

Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr, bis 18 Uhr können die Wähler ihre Stimme abgeben. Jeder Wahlberechtigte findet auf der Wahlbenachrichtigungskarte das Wahllokal, in dem er seine Stimme abgeben kann. Mehr als 4500 Frauen und Männer – und damit erneut mehr als bei der jüngsten Wahl – haben nach Aussage von Stadtsprecherin Nadine Schley bereits die Briefwahl genutzt.

Kann ich auch ohne Wahlbenachrichtigungskarte abstimmen?

Jeder Wahlberechtigte hat bis zum 5. Mai eine entsprechende Karte per Post bekommen. Wer sie nicht wiederfindet, benötigt für die Stimmabgabe seinen Personalausweis oder Reisepass. Die Wahlvorstände gleichen die Daten ab.

Was muss ich beachten, wenn ich heute krankheitsbedingt nicht zur Wahl gehen kann?

Briefwahlunterlagen konnten bis Freitag, 13 Uhr, beantragt werden. Wer am Wahltag nicht selbst oder mit Unterstützung das Wahllokal aufsuchen kann, hat keine Chance mehr auf Stimmabgabe.

Welche Themen muss der künftige Bürgermeister angehen?

Zahlreiche Themen werden Stadtoberhaupt, Rat und Verwaltung in nächster Zeit beschäftigen: Wie lassen sich die Lücken bei der Kinderbetreuung schließen? Dabei geht es nicht nur um Ausbauprojekte, sondern auch darum, Personal zu gewinnen. Das zweite Thema dient dem sozialen Frieden in der Stadt: Wie gelingt es, schnell bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Und wie kann der Verkehr durch die Stadt besser fließen? Auch die künftige Schullandschaft, die Wasserqualität und der geplante Rathausneubau stehen in Kürze auf der Agenda – Neustadt hat viele offene Baustellen.

Wo kann ich mich über die Wahlergebnisse informieren?

Ab 17.30 Uhr berichtet die HAZ live von der Stimmauszählung. Die HAZ-Redakteurinnen Marleen Gaida und Kathrin Götze begleiten die Kandidaten und ihre Parteifreunde durch den Abend. Die HAZ-Onlineredaktion aktualisiert die Wahlergebnisse fortlaufend anhand der Daten von der Region Hannover und erstellt Grafiken. All diese Daten finden Sie unter haz.de/ neustadt. Die Stadtverwaltung präsentiert die Ergebnisse von Europa- und Bürgermeisterwahl ab 18 Uhr im Foyer des Veranstaltungszentrums Leinepark, Suttorfer Straße 8, auf eine leinwand. Etliche Bürgermeisterkandidaten haben einen Besuch angekündigt, alle Interessierten sind eingeladen.

Von Kathrin Götze