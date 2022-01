So wollen Neustadts Parteien das Haushaltsloch stopfen

Neustadt

Rund 10 Millionen Euro beträgt das Defizit im städtischen Haushalt. Nachdem die Ratsfraktionen in den vergangenen Jahren etliche Vorschläge aus der Verwaltung für Einsparungen abgelehnt haben, wollen sie sich nun Rat von außen holen. Die CDU schlägt vor, externe Beratung in Anspruch zu nehmen und will dafür 500.000 Euro im neuen Haushalt vorsehen.

„Mithilfe einer stringenten Prozessanalyse sollen Strategien entwickelt werden, wie Einnahmen erhöht – etwa durch gezielte Anwerbung von Gewerbe – und Kosten gesenkt werden können“, teilt die CDU dazu mit. Vor allem in einer „ganzheitlichen Digitalisierung“ sehe man großes Einsparpotenzial. Dafür wolle man auch „die fachliche Kompetenz der städtischen IT mit der Expertise von außen ergänzen“.

Erfolgreiche Ansätze unterstützen

Die erfolgreichen Ansätze der Verwaltung, den Haushalt zu entlasten, sollen mit externem Sachverstand unterstützt werden, sagt Frank Hahn (CDU), der den Ausschuss für Finanzen und Digitalisierung leitet. So soll die Verwaltung – gegebenenfalls mit externer Hilfe – prüfen, ob die Koordination der Kinderbetreuung in einem städtischen Eigenbetrieb besser zu leisten wäre, ob dabei Kosten eingespart oder Einnahmen erhöht werden könnten. „Mit dem Abwasserbehandlungsbetrieb haben wir da gute Erfahrungen gemacht“, sagt Hahn. Solche und ähnliche Vorschläge erhofften sich die Politiker aus möglichst vielen Bereichen. Auch beim Ausweisen von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken habe man noch nicht alle Ideen und Möglichkeiten durchdacht und umgesetzt, sagt Hahn noch.

Eine Einsparmöglichkeit sieht die CDU darin, den Neubau für die Sekundarstufe II an der KGS bereits in diesem Jahr zu beginnen. Für die angemieteten Container würden 250.000 Euro Miete im Jahr fällig. Solche und ähnliche Vorschläge wolle man sammeln, prüfen und gegebenenfalls umsetzen, und zwar, indem alle an einem Strang ziehen.

Fraktionen bauen keine Luftschlösser

Auch die SPD hatte nach ihrer Haushaltsklausur im Dezember mitgeteilt, externe Beratung könnte bei der Konsolidierung des Haushalts sicher helfen. UWG und Grüne unterstützen als Mitglieder der Mehrheitskooperation ebenfalls diese Idee, stellen ihrerseits auch eigene Anträge. Der Wille zur Haushaltskonsolidierung steht nicht immer im Vordergrund, wenn auch unter den eingereichten Projekte keine Luftschlösser zu finden sind.

Die UWG beantragt ein Gutachten zur Sanierung des Veranstaltungszentrums Leinepark, das dann für Vereine, Kultur und Stadtgesellschaft zur Verfügung stehen soll. Die Grünen stellen Anträge vor allem zum Klimaschutz: Dort ließe sich die Installation von Fotovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden angesichts steigender Preise für fossile Energien noch am ehesten als Sparvorschlag werten.

Von Kathrin Götze