So wollen Neustadts Politiker das Loch im Haushalt stopfen

„Einnahmen erhöhen, Kosten senken, Fachkräftegewinnung verstärken“: Unter diese Überschrift hat die CDU Neustadt ihr Programm zum Haushalt 2021 gestellt. Nach dem Corona-Jahr 2020 rechnet die Stadtverwaltung bisher mit rund 10 Millionen Euro Defizit im Haushalt.

Die CDU lobt die Stadtverwaltung dafür, dass nicht besetzte Stellen auch nicht im Haushalt aufgeführt sind – darüber hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Differenzen gegeben. Damit sinken die geplanten Ausgaben schon einmal um 2 Millionen Euro. Lediglich das Geld für dringend benötigte Ingenieure wird weiter vorgehalten – in der Hoffnung, dass sich geeignete Bewerber finden. Sonst müssten wichtige Projekte verschoben werden. Um Nachwuchskräfte zu gewinnen, setzt die CDU auf Angebote mit dualem Studium, will außerdem bei Bedarf Planungsaufträge an externe Büros vergeben.

CDU für mehr Bau- und Gewerbegebiete

Neustadts Gewerbegebiet Ost soll in Richtung Osten weiter wachsen – die CDU will, dass die Stadt weiter viele Gewerbeflächen entwickelt. Quelle: Mirko Bartels (Archiv)

Die Ausweisung weiterer Bau- und Gewerbegebiete könne helfen, Geld in die Kasse zu spülen. Die Nachfrage sei ungebrochen, und wer sich ansiedle, werde zum Steuerzahler. Überdies bleibe Neustadt sowohl für Bauwillige als auch für Gewerbetreibende attraktiv. Festhalten will die CDU an der Digitalisierung, begleitet von einer Prozessanalyse, die hilft, Einsparmöglichkeiten zu finden. Die Stadt solle sich überdies für das Modellprojekt Digitale Kommune des Landes Niedersachsen bewerben.

Auch für die Dörfer sind einige kleine Projekte geplant, darunter Rundbänke auf dem Schulhof in Helstorf, eine bessere Beleuchtung zwischen Balschenweg und Kleeblattstraße in Eilvese sowie Auf dem Or in Suttorf sowie die Ausbesserung des Gehwegs an der Waldbühne und am Sportplatz in Otternhagen.

Grüne/Linke und UWG, Partner der CDU in der Mehrheitskooperation im Rat, haben ihre Vorschläge bereits veröffentlicht – die CDU sei zuversichtlich, mit ihnen gute Kompromisse eingehen zu können, sagt Fraktionssprecher Sebastian Lechner.

FDP will Parkplätze am Nordufer bewirtschaften

Die FDP verfolgt das Ziel, die Einnahmen zu erhöhen. Dazu legt die Zwei-Personen-Fraktion zwei Vorschläge vor: Die Stadt soll darauf hinarbeiten, von der Region Hannover die Parkplatzflächen am Nordufer des Steinhuder Meeres zu übernehmen und sie zu bewirtschaften. Bisher ist das Parken auf den Regionsflächen rund um die Meerstraße kostenlos. Er gehe davon aus, dass die Stadt auf den Flächen zwischen 50.000 und 300.000 Euro Einnahmeüberschuss im Jahr erzielen könnte, sagt Sprecher Thomas Iseke. Auch Grundstücke für sogenannte Tiny Houses soll die Stadt ausweisen und gegebenenfalls verpachten.

SPD will Betriebskindergarten für die Stadtverwaltung

Mit einem eigenen Betriebskindergarten soll die Stadtverwaltung die Chancen verbessern, Beschäftigte langfristig zu binden und Fehlzeiten zu vermeiden, schlägt hingegen die SPD vor. Um Fachkräfte für die Kitas zu gewinnen, soll die Stadt einen ganzen Strauß von Ideen umsetzen, angefangen von intensiver Werbung auf Plakatwänden und im Radio über Trainings und Fördermodellen für Quereinsteiger und Bewerber aus dem nahen Ausland bis hin zu Bonusregelungen.

Mitglieder der SPD-Fraktion beraten per Videokonferenz zum Haushalt Quelle: privat

Für Alleinerziehende soll möglichst nah an Kitas, Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten kostengünstiger Wohnraum geschaffen werden. Ähnlich wie die Grüne/Linke will auch die SPD überdies die Obdachlosenunterkunft Moordorfer Straße saniert sehen, sie weise einen eklatant maroden Zustand auf, heißt es im Antrag.

Das Straßenerneuerungsprogramm aus dem Jahr 2011 soll nach Wunsch der Sozialdemokraten gesichtet und überarbeitet werden, mehr Bushaltestellen sollten barrierefrei ausgebaut werden. Der Radweg An der Torfbahn soll verbessert werden, und die Verwaltung soll prüfen, ob Wohnstraßen künftig grundsätzlich mit Pflaster statt mit Asphalt versehen werden – dieses sei leichter zu reparieren.

Mehr Geld will die SPD für die Kulturförderung ausgeben, sie soll auf 40.000 statt 20.000 Euro erhöht werden. Und auch die Ortsvertrauenspersonen sollen mehr Geld für ihren Einsatz in den Dörfern bekommen. Sie sind dort für Grünpflege und andere Arbeiten zuständig.

Von Kathrin Götze