Niedernstöcken

Zur dritten Sommermusik im Norden des Neustädter Landes lädt die Kirchengemeinde Niedernstöcken für Sonntag, 18. Juli, 17 Uhr, in ihre Kirche ein. Aus Hannover kommt Marktkirchenorganist Ulfert Smidt, der ein Programm mit hochromantischen Orgelsonaten von Felix Mendelssohn Bartholdy und Josef Gabriel Rheinberger mitbringt. Neben seiner Stellung an der evangelischen Hauptkirche Hannovers konzertiert Smidt als gefragter Solist im In- und Ausland. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich auf ein virtuoses 30-Minuten-Konzert an einer der schönsten Orgeln der Region freuen.

Im 19. Jahrhundert habe sich die Orgel zunehmend vom Gottesdienst gelöst und zu einem eigenständigen Konzertinstrument entwickelt, berichtet Orgelkenner Jan Katzschke, der die Konzertreihe betreut. „Der Orgelbau verfolgte immer mehr ein Ideal, das sich am Klang des Sinfonieorchesters orientierte.“ Am Ende dieser Entwicklung standen Instrumente wie die Furtwängler & Hammer-Orgel von 1912 in Niedernstöcken. Es gab sie nicht mehr nur in Kirchen, sondern auch in vielen Konzertsälen.

Der Eintritt zu dieser Sommermusik ist frei, um Spenden zur Finanzierung wird am Ausgang gebeten. Kontaktdaten müssen hinterlegt werden und es besteht die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes.

Von Kathrin Götze