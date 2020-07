Neustadt

Der Arbeitskreis Regionalgeschichte in Neustadt beginnt mit ersten Veranstaltungen nach der Corona-Pause. Eine Radtour zur Sozialgeschichte Neustadts macht am Sonntag, 19. Juli, 10 Uhr, ab ZOB am Neustädter Bahnhof den Anfang.

Zwischen Umweltschutz und industriellem Torfabbau

Die Konflikte zwischen Umweltschutz und industriellem Torfabbau stehen im Mittelpunkt der rund 30 Kilometer langen Radtour. Um die Geschichte dessen zu verstehen, geht der Arbeitskreis zurück bis zur Entstehung des Steinhuder Meeres und der Moore. Die schwere Arbeit der Moorbauern, Torfstecher und Kriegsgefangenen von einst werden thematisiert, ebenso die touristischen Ansätze heutiger Zeit, die Moorleichen und ein Experiment: In den 1850er Jahren entstand ein Hüttenwerk, in dem Eisen über dem Torffeuer geschmolzen werden sollte. Der Versuch scheiterte.

Mit Torf sollte in Neustadt Eisen geschmolzen werden - dazu entstand in den 1850er Jahren eine Hütte in Neustadt. Das Foto zeigt deren Verwaltungsgebäude. Quelle: privat

Die Radtour dauert etwa viereinhalb Stunden und ist leicht zu bewältigen. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen beschränkt. Sofern mehr als zehn Teilnehmer Interesse anmelden, wird eine zweite Radtour für Sonntag, 26. Juli, 10 Uhr, angeboten. Anmeldungen nimmt der Arbeitskreis unter der Nummer (05032) 61705 oder per Mail an ak.reg@t-online.de entgegen. Die Teilnahme kostet für Erwachsene fünf Euro.

Von Beate Ney-Janßen