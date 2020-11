Neustadt

Der Geldregen kommt gut an: Den Löwenanteil einer 2500-Euro-Spende, die Sparkassen-Mitarbeiterin Nadine Wolter jetzt überbrachte, geht in diesem Jahr an die Abteilung Rhönrad der Turnsparte. Deren Leiterin Anna Köhler weiß auch schon genau was sie mit ihren 1000 Euro vorhat: „Wir werden das Geld in ein neues Sportgerät investieren“, sagt sie. Die Spende hilft da ein gutes Stück weiter. Das gewünschte Rhönrad mit einem Durchmesser von 2,25 Metern kostet insgesamt etwa 1800 Euro.

Die Spende hilft nicht nur dem TSV

Eine Investition, die nicht nur Mitgliedern des Vereins zugute kommt. Seit vier Jahren kooperieren TSV und Leine-Schule im Bereich Rhönrad-Turnen. Es gibt regelmäßig Projekte, bei denen Schüler an diesen Sport herangeführt werden. „Wir möchten den Verein darüber hinaus auch bei Projekten unterstützen, die gerade in diesem Jahr besondere Relevanz haben oder nicht stattfinden konnten“, sagt Wolter.

So blieb der TSV auf einem Großteil der Kosten für den Stadtlauf 2020 sitzen, nachdem die Veranstaltung wegen der Pandemie abgesagt werden musste. 800 Euro fließen nun zur Entlastung der Vereinskasse aus dem Sportfonds der Sparkasse. Das restliche Geld soll für ein Bündel von Corona-Maßnahmen bereitgestellt werden. „Wir freuen uns über die großzügige und unkomplizierte Förderung durch die Sparkasse“, sagt TSV-Sportkoordinator Christoph Ihringer. Das Geld helfe gerade in dieser schwierigen Zeit weiter.

So bewerben sich Vereine für den Sportfonds

Ins Leben gerufen hat die Sparkasse Hannover den Sportfonds vor zehn Jahren, um die Zukunft der sportlichen Vereinsvielfalt zu sichern. Pro Jahr gibt es zwei Ausschüttungstermine. Einsendeschluss für Bewerbungen sind jeweils der 31. März und der 30. September. Förderfähig sind nur eingetragene und gemeinnützige Vereine aus Stadt und Region Hannover, die Mitglied im Landessportbund sind. Weitere Informationen gibt es im Internet auf den Seiten der Sparkasse Hannover unter www.sparkasse-hannover.de/sportfonds.

Von Mirko Bartels