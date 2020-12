Neustädter Land

Das Weihnachtsessen ist verdrückt, die Geschenke ausgepackt? Da treibt es auch die Neustädter hinaus in die Natur. Wer dabei mal neue Entdeckungen machen will, findet im Neustädter Land reichlich weniger bekannte Ziele, die auch an Feiertagen und danach nicht allzu stark besucht sein werden, aber dennoch einen reizvollen Spaziergang versprechen. Hier gibt es eine kleine Auswahl.

Grüner Fleck ist tägliches Ziel

Collie Gary kennt sich in Mandelslohs Umgebung bestens aus, denn mit Frauchen Manuela Treder ist er mehrmals täglich in Feld und Flur unterwegs. Zur Zeit geht es aber mindestens einmal täglich zum „Grünen Fleck“. Wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischen kommt, wird an dieser Stelle unterm Maibaum der Wonnemonat begrüßt oder eben, sieben Monate später, Advent gefeiert. Gesellige Treffen sind derzeit nicht sinnvoll, trotzdem haben sich einige Mandelsloher abgestimmt, um ihren Mitmenschen eine Freude zu machen. Familie Schustereit spendiert den Strom für die Lichterketten am Weihnachtsbaum.

Lönsbirke und Gedenkstein im Welzer Grund

Auf Heinrich Schulze-Lohofs spuren kann man im Welzer Grund wandern. Quelle: privat (Archiv)

Im Welzer Grund zwischen Büren, Lutter und Welze steht ein Gedenkstein, der an die Zusammenkünfte von des Bürener Heimatdichters Heinrich Schulze-Lohoff (1889 bis 1956) mit Hermann Löns (1866 bis 1914) erinnert. Anfang des letzten Jahrhunderts soll sich der schreibende Dorfschullehrer Schulze-Lohhof mit seinem großen Vorbild, dem Heimatdichter und Zeichner Hermann Löns getroffen haben. Der wiederum gilt als ein Vordenker des Natur- und Umweltschutzes in Deutschland. Wer sich mit Schulze-Lohoff beschäftigen möchte, kann sich seinem größten literarischen Werk namens: „Um den Polterhof“, widmen. Darin schildert der Bürener die Geschichte eines Bauerngeschlechtes.

Durch Helstorfs Reiterheide

Vor dem Schmiedemuseum in der Straße Zur Reiterheide darf man parken. Dann geht es, zwischen Wiesen und Feldern Richtung Osten auf einen Kiefernwald zu. Eingebettet zwischen den Bäumen liegt eine Besenheidefläche, durch die sich ein Wegenetz zieht. Die Reiterheide zählt zum rund 400 Kilometer langen, mit R gekennzeichneten Regionsring. Sie ist eine der wenigen, mit Besenheide bestandenen Flächen in der Region Hannover.

Das immergrüne, reich verzweigte Heidekraut (Calluna vulgaris) wurde zum Binden von Besen genutzt. Die tief wurzelnde Pflanze wächst langsam und überlebt auf trockenen beziehungsweise wechselfeuchten, mageren, kalkfreien Sandböden, wie der Reiterheide. Die Vegetation der Reiterheide bietet besonderen Insekten einen Lebensraum, weshalb auch die Vogelwelt von dieser Vegetationsform profitiert.

Wassermühle und Beeke-Park in Vesbeck

Vesbecks historische Wassermühle stand schon an ganz unterschiedlichen Stellen, aber immer an der sogenannten „Großen Beeke“. Die war mal so gut gefüllt, dass sie dem Wasserrad der Getreidemühle Schwung geben konnte. Derzeit ist der Bach allerdings trocken gefallen und auch das Mühlenleben ruht. Aber das aufwändig restaurierte Gebäude ist ein attraktives Fotomotiv. Einen Spaziergang auf den Wirtschaftswegen kann man mit einem mitgebrachten Picknick auf der Bank im Beekepark (52°36'19.7"N 9°36'46.8"E) krönen. Der liegt am Knick, den die Beekestraße macht und wird von der Dorfgemeinschaft liebevoll gepflegt.

Vesbecks Wassermühle hat kein Wasser mehr Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

Auch der Dorfplatz (52°36'07.7"N 9°36'36.9"E) ist ein Besuch wert. Dort gibt es Sitzbänke und Tische vor dem historischen Spritzenhaus, dass damals sogar als Gefängniszelle des Ortes diente. Aus der Telefonzelle wurde ein Bücherschrank gemacht und natürlich prangt ein bunt geschmückter, illuminierter Weihnachtsbaum auf dem Gelände, das außerhalb der Pandemie für Maibaumfeiern und Adventssingen genutzt wird.

Zu Neustadts Mittelpunkt und auf Besuch im Kloster

Neustadts geografischer Mittelpunkt liegt an einer Wegekreuzung im Klosterforst bei Mariensee. Quelle: Grafik: Sabine Erdbrink

Auf den Weg zum geografischen Mittelpunkt des Stadtgebiets kann man sich im Klosterforst bei Mariensee machen. Der Punkt, den der ehemalige Ratsherr und Vermessungsingenieur Reinhard Scharnhorst vor einigen Jahren nach allen Regeln der Kunst bestimmt hat, liegt an einer Kreuzung des Eilveser Wegs, der vom Dorf durch den Wald in Richtung des Nachbarorts führt. Er ist mit einem beschrifteten Findling markiert und auch über den Querweg zu erreichen, der am Waldparkplatz an der Landesstraße 191 zwischen Empede und Mariensee beginnt. Von dort ist es nur noch ein Katzensprung zum Kloster, dessen Kreuzgang tagsüber für Besucher geöffnet ist.

Wo einst Wulfelades Fährhaus stand

Gab es in Wulfelade eine Leinefähre, obwohl der Fluss gar nicht an den Ort grenzt? Die Antwort ist schlicht: die Leine wurde umgeleitet. Wer auf dem Leine-Radweg von Basse Richtung Wulfelade unterwegs ist, radelt nur zwischen Äckern und Wiesen und nicht am Leineufer entlang. Doch vor der starken Steigung am Südrand des Ortes Wulfelade steht ein Findling mit der eingravierten Darstellung des Leinebogens samt Jahreszahl. Ein holzgeschnitztes Hinweisschild informiert, dass man sich „Am Alten Fährhaus“ befindet.

Von Neustadts Apfelallee zum Judenfriedhof

Auf einem teils schmalen Pfad geht es von der Apfelallee an der Leine entlang. Quelle: Carola Faber (Archiv)

Auf Neustadts Schützenplatz (Suttorfer Straße) kann man parken. Überquert man die Mecklenhorster Straße an der Fußgängerampel gelangt man zur Apfelallee die am Leinewehr vorbei nach zwei Kilometern bis zum Judenfriedhof führt. Auf der Strecke, für die festes Schuhwerk und Trittsicherheit erforderlich sind, kann man das Schloss Landestrost aus einer besonderen Perspektive bewundern, vor allem morgens leuchtet es im Sonnenlicht.

Immer wieder rücken Leineschleifen an den Fuß- und Radweg heran, der parallel zu B 6 verläuft. Schließlich kreuzt man den Weenser Damm und geht südlich Richtung Bordenau. Nach wenigen Metern liegt auf östlicher Seite und am Hügel leicht erhaben der jüdische Friedhof von Neustadt.

Reise in den Norden: Der Dreikreisestein

Wer Lust hat, mit nur wenigen Schritten gleich drei Landkreise zu besuchen, kann zwischen Stöckendrebber und Rodewald fündig werden. Im nördlichsten Zipfel der Region Hannover treffen ebendiese, der Landkreis Nienburg und der Heidekreis aufeinander. Markiert wird der Platz in der Nähe der Rodewalder Heidmühle von einem gewaltigen Findling. Inschriften weisen Besucher darauf hin, wo sie sich gerade befinden.

Wer mag kann in Rodewald am Freithof parken und den Rest des Weges zu Fuß zurücklegen. Rund 3,5 Kilometer sind es bis zum Findling. Wem das zu weit ist, der startet in Stöckendrebber am Haidmühlenweg. Von dort sind es etwa 2,6 Kilometer bis zur Regionsgrenze.

Von Patricia Chadde, Mirko Bartels und Kathrin Götze