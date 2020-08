Sport für die Risikogruppe: Fitness-Team Holz in Neustadt hat aus Corona gelernt

Neustadt

Zehn Wochen lang mussten die meisten Fitnesseinrichtungen in Deutschland geschlossen bleiben. Das hat auch das Gesundheitszentrum Holz in Neustadt einiges an Umsatz gekostet. Inzwischen läuft der Betrieb wieder und viele Kunden sind froh, ihr Bewegungsprogramm in dem Zentrum wieder absolvieren zu können. Das berichtete Holz bei einem Besuch des CDU-Landtagsabgeordneten Sebastian Lechner im Gesundheitszentrum.

Durchschnittsalter der Kunden liegt bei 60 Jahren

Physiotherapie und Reha-Sport sind Schwerpunkte, die Vater Andreas und Sohn Patrick Holz mit ihrem Team in den Räumen an der Heinrich-Göbel-Straße setzen. Das heißt, viele ihrer Kunden kommen mit ärztlicher Verordnung. „Das Durchschnittsalter liegt bei 60 Jahren. Wir haben auch Kunden, die über 90 sind“, sagt Andreas Holz. Das sind Menschen, die in der Corona-Pandemie als besonders gefährdet gelten. „Wir behalten jetzt einige Dinge aus der Zeit des Lockdowns bei, bieten zum Beispiel weiterhin Videokurse an und vergeben Trainingstermine online“, sagt Patrick Holz.

Hygienekonzept greift

So sei gewährleistet, dass es in den Studioräumen mit den Trainingsgeräten nicht zu Gedränge kommt. Einiges haben die Betreiber umgestellt, doch die Regelung, dass jeder Nutzer die Geräte nach dem Training desinfiziert, gab es schon vorher. „Wir haben zusätzlich noch einige Reinigungszyklen pro Tag eingeführt“, schildert Patrick Holz, der während der Arbeit weiße Baumwollhandschuhe trägt. Wenn er einem Kunden direkt berät, ihm also nahe kommen muss, setzt er seine Mund-Nasen-Maske auf – die Nutzer dürfen beim Training darauf verzichten.

Mit strengen Regularien habe er also keine Probleme, gibt Holz dem Landtagsabgeordneten mit. „Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass man beim Lockdown eine Unterscheidung getroffen hätte zwischen reinen Fitnessstudios und solchen, die auch auf Rezept arbeiten.“ Vielen der Kunden hätten die regelmäßigen Bewegungseinheiten schon sehr gefehlt.

Familienbetrieb verbucht schwere Einbußen

Und auch der Familienbetrieb hatte schwer zu knapsen: „Uns fehlen schätzungsweise 40.000 bis 50.000 Euro Umsatz“, sagte Patrick Holz, der sich ums Kaufmännische kümmert. Einen weiteren Lockdown würde das Familienunternehmen aus seiner Sicht aber wahrscheinlich nicht überstehen. Aus diesem Grund hat er sich schon vor längerer Zeit an Lechner gewandt, um für intelligentere Lösungen zu werben, falls eine „zweite Welle“ kommt.

Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes gilt noch bis zum 31. August, wie Lechner berichtet. Wie es danach weitergeht, sei angesichts erneut steigender Fallzahlen noch nicht klar. Auf Verschärfungen im Fitness- und Gesundheitsbereich deute aktuell aber nichts hin.

Von Kathrin Götze