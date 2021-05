Neustadt

Seit Ende des vergangenen Jahres feilt der Arbeitskreis Sportentwicklungsplan an der Zukunft des Sportes in Neustadt. Nun sollen auch die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden: Nach einer Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 2. Juni, soll die Zeit zwischen Montag, 7. Juni, und Freitag, 18. Juni, ganz im Zeichen des Sports stehen. Immer dienstags und donnerstags gibt es interaktive Workshops zu den sogenannten Vertiefungsthemen. Pandemiebedingt finden die Veranstaltungen online über die Plattform GoToMeeting und Zoom statt. Eine Anleitung zur Beteiligung gibt es auf der Seite www.neustadt-a-rbge.de/zukunftsport. „Wir möchten alle am Sport interessierten Bürger einladen, die Sportentwicklung der Stadt Neustadt aktiv mitzugestalten“, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling.

Planer wollen Bedürfnisse der Sportler kennenlernen

Neben den ersten Perspektiven für eine zukunftsorientierte Sportentwicklung in Neustadt, soll es in dieser Phase darum gehen, die Wünsche und Bedürfnisse der Sportler besser kennenzulernen und Fragen zum Projekt und zum Ablauf zu beantworten. „Zusätzlich gibt es in dieser Zeit auch Onlineangebote der Vereine“, sagt Kühling. Montags, mittwochs und freitags kann man sich unter anderem über Karate, Krafttraining und Yoga informieren.

Im Anschluss an die Workshops soll es eine Auswertungsphase geben. Die Ergebnisse wollen die Beteiligten in einer Präsenzveranstaltung im Herbst vorstellen.

Von Mirko Bartels