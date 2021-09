Neustadt

„Wer indisch essen will, der kommt her“, sagt Sarabjit Singh selbstbewusst. Vor drei Wochen hat der Gastronom an der Wunstorfer Straße das erste indische Restaurant in Neustadt eröffnet. Eine Marktlücke. Denn weder im benachbarten Wunstorf noch in Garbsen ist die scharfe Curry-Küche des südasiatischen Landes bislang zu finden. Wer indisch essen will im Nordwesten der Region, kommt also gar nicht umhin, Herrn Singh und sein kleines Restaurant zu probieren. „Das Geschäft läuft gut“, freut sich deshalb Herr Singh, der in Neustadt noch einiges vor hat. Wir haben ihn besucht und das Essen im „Kiran Da Dhaba“ probiert.

Gelernt in Punjab

Sarabjit Singh (vorn) mit Küchenkraft Dilbag Singh, seiner Frau Nema Rani und der gemeinsamen Tochter Kiranjit. Quelle: Mario Moers

Nachdem er im indischen Bundesstaat Punjab geboren wurde, aufwuchs und kochen lernte, lebt Singh seit knapp 20 Jahren in Deutschland. Acht Jahre lang führte er zuletzt einen indischen Imbiss in der Ernst-August-Galerie in Hannovers Innenstadt. Mit jedem Gericht, das im Einkaufszentrum über den Tresen ging, reifte der Traum von einem echten Restaurant, irgendwo im Umland, wo die Dichte der indischen Restaurants längst nicht der in Hannover entspricht. Neustadt schien der perfekte Ort. „Viele Kunden freuen sich, dass es hier jetzt endlich einen Inder gibt“, sagt Singh lächelnd. Unterstützt wird er von seiner Frau Nema Rani und irgendwann vielleicht einmal von der gemeinsamen Tochter Kiranjit. Die ist gerade sechs Monate alt und wächst nun in der Wohnung über dem Restaurant auf.

Biergarten und Umbaupläne

Dessen Innenraum möchte die Familie im kommenden Frühjahr noch deutlich aufhübschen. Der weniger gemütliche Fliesenfußboden soll raus, das derzeit noch improvisierte curryfarbene Imbiss-Ambiente soll „echtes“ Restaurant-Flair bekommen. Im Außenbereich ist ein Biergarten mit deutlich vergrößertem Sitzbereich für den Sommer geplant. „Wir wollten erstmal loslegen, den Umbau machen wir im Frühjahr“, sagt Singh. Derzeit liegt der Fokus noch auf dem pandemie-typischen Außer-Haus-Geschäft. Mittelfristig soll der Lieferservice aber eingestellt werden und das „Kiran Da Dhaba“ zum vollständigen Restaurant.

„Kiran Da Dhaba“: Das indische Restaurant an der Wunstorfer Straße ist bereits geöffnet. Im Frühjahr 2022 sollen der Innenraum umgestaltet und ein Biergarten im Außenbereich ausgebaut werden. Quelle: Mario Moers

Und wie schmeckt es?

Von der Speisekarte des „Kiran Da Dhaba“: Lamm Vindaloo (links), Lammfleisch von der Keule mit Kartoffeln, Ingwer, Knoblauch in scharfer Currysoße. Und Lamm Korma (rechts) – Lammfleisch in einer milden Curry-Sahnesoße mit Mandeln, Rosinen, Kokosraspeln und Cashewnüssen. Quelle: Mario Moers

Zum Ausprobieren bestellte die Redaktion zwei Lammgerichte und ein Chicken-Biryani. Die entscheidende Frage stellt Herr Singh vorab: „Nicht scharf, scharf oder indisch scharf?“ Letzteres erfordert eine Portion Mut und garantiert ein schweißtreibendes Erlebnis. Die Warnung ist in indischen Restaurants glücklicherweise obligatorisch und ein kleines Ritual für sich. Das Lamm-Korma ist einfach angerichtet auf dem Porzellanteller, das Lamm Vindaloo dagegen kommt im exotischen Blechtablett, mit integrierten Schalen für die Joghurtsoße, den frischen Salat und den Reis. Das wichtigste Qualitätsmerkmal jeder Küche, knackiges Gemüse, ist bei allen Gerichten erfüllt. Die typischen indischen Gewürzmischungen sorgen für einen intensiven Geschmack, wir finden es lecker.

Das Fleisch stammt von einem Schlachter aus der Region (Sehnde) und wird, so versichert Sarabjit Singh, frisch verarbeitet. Die Speisekarte bietet eine große Auswahl der klassischen Lamm-, Hähnchen- und Fisch-Gerichte, die in fast allen indischen Restaurants zu finden sind. Vegetarier haben die Auswahl aus sechs Gerichten, wahlweise mit indischem Rahmkäse oder gebratenem Tofu. Vegane Gerichte sind zwar erhältlich, sind aber reduzierte Varianten der Vegi-Auswahl.

Redakteurin Kathrin Götze (links) und HAZ-Mitarbeiterin Beate Ney-Janßen probieren das indische Essen im Restaurant „Kiran Da Dhaba“. Quelle: Mario Moers

Fazit: Das „Kiran Da Dhaba“ ist sicher eine Bereicherung für Neustadts kulinarische Landschaft. Der geplante Umbau des Gästeraums ist allerdings nötig, um es auch als gemütliches Restaurant zu etablieren.

Das Kiran Da Dhaba, Wunstorfer Straße 35a, ist von dienstags bis sonnabends von 11 bis 22 Uhr sowie sonntags von 11.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag. Der Lieferservice ist noch bis Oktober erreichbar unter Telefon (05032) 9269109.

Von Mario Moers