Mariensee

Das Kloster Mariensee wird zum Zufluchtsort. Der Marienseer Kreis und die Klosterkammer Hannover stellen den Gästebereich vorübergehend für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung. Eine Familie ist bereits eingezogen. Äbtissin Bärbel Görcke erlebte daraufhin nicht nur positive Resonanz. „Leider haben nicht alle Menschen Verständnis dafür. Ein Chor aus Bremen hat abgesagt, weil ich ihnen geschrieben hatte, dass sie unter Umständen ein wenig zusammenrücken müssten“, berichtet Görcke. Vorerst sind in dem Kloster drei Appartements quasi bezugsfertig.

Zwar gibt es weitere freie Zimmer, die müssten aber erst saniert werden. Dieses Langzeitprojekt wolle man nun beschleunigen, so die Äbtissin. Die fast 300 Geflüchteten, die in der vorigen Woche zunächst in der Turnhalle der Berufsschule notuntergebracht worden waren, konnten inzwischen in andere Wohnungen und Privatzimmer umziehen. Die Notunterkunft stehe aktuell leer, teilte eine Sprecherin der Stadt am Dienstag mit.