Neustadt

Die Unterbringung war nur der erste Schritt. Insgesamt 170 Ukraine-Geflüchtete konnten im Laufe der Woche aus der Notunterkunft in der Turnhalle der Berufsschule in längerfristige Wohnverhältnisse vermittelt werden. Der große Teil lebt nun in privat zur Verfügung gestellten Wohnungen und Zimmern. 25 Männer wurden in dem Hotel Surfers Paradise in Mardorf untergebracht, 13 Personen in dem Wohnheim für Geflüchtete an der Bunsenstraße. Eine sechsköpfige Familie konnte eine städtische Wohnung beziehen. Die Menschen werden weiterhin durch die Stadt Neustadt betreut. Doch für die Geflüchteten und auch ihre Gastgeber stellen sich zahlreiche Fragen.

Scheckausgabe am Donnerstag Geflüchtete aus der Ukraine und ihre privaten Gastgeber sind situationsbedingt auf die schnelle Auszahlung staatlicher Hilfen angewiesen. In Neustadt beweist die Verwaltung hier Tempo. Bereits im laufenden Monat konnten Geflüchtete, die ordnungsgemäß bei der Stadt angemeldet wurden, Leistungen gemäß dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. In der höchsten Bedarfsstufe (Alleinstehende oder Alleinerziehende Erwachsene) sind das 204 Euro für den notwendigen Bedarf und zusätzlich 163 Euro für den „persönlichen“ Bedarf im Monat. Die nächste Auszahlung findet am Donnerstag, 31. März, für den Monat April statt. Die Scheckausgabe befindet sich in der Anmeldung des Fachdienstes Soziales hinter dem Jugendhaus am Großen Weg (Nebeneingang Ecke Leinstraße). Geöffnet ist von 13 bis 16 Uhr. Für die Scheckausgabe wird kein Termin benötigt. Die Geflüchteten müssen ihre Ausweisdokumente mitbringen, es ist mit Wartezeiten zu rechnen. Dolmetscher werden vor Ort sein. An diesem Tag finden dort keine anderen Termine statt.

Beide Seiten haben in der Regel keine Erfahrung mit den bürokratischen Asylverfahren. Wie beantrage ich Leistungen, ohne ein Konto zu haben? Und wie bekomme ich ein Konto, ohne eigene Anschrift? Wo finde ich Ansprechpartner und Anschluss an die bestehenden Hilfsnetzwerke? Eine Informationsveranstaltung am Mittwoch, 30. März, um 17.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums, Gaußstraße 14, soll privaten und gewerblichen Wohnungsgebern bei der Orientierung helfen. Veranstalter sind die Stadt Neustadt, die christlichen Kirchen und die Diakonie. Es gelten die 3G-Regeln.

Könnte Unterkunft für Ukraine-Geflüchtete werden: Das ehemalige Altersheim Curata in Niedernstöcken. Quelle: privat

Hotel, Altenheim und Kita-Container könnten zur Unterkunft werden

Da es absehbar ist, dass zahlreiche weitere Geflüchtete kurzfristig Wohnraum in Neustadt benötigen werden, laufen die Vorbereitungen inzwischen auf Hochtouren. Konkret wird gerade das 2015 geschlossene ehemalige Hotel Scheve an der Marktstraße 21 vorbereitet. Auch eine Containeranlage an der Kita-Ratzenspatz am Goetheplatz ist zur Unterbringung vorgesehen.

Im Norden Neustadts gibt es das Bestreben, das ehemalige Altersheim Curata an der Niedernstöckener Straße zur Verfügung zu stellen. Die SPD-Politikerinnen Wiebke Osigus, Cornelia Adamic und Heike Stünkel-Rabe haben nach einiger Recherche Kontakt zu dem in Frankreich lebenden Eigentümer hergestellt. Ein örtlicher Architekt und ein Bausachverständiger haben bereits ein improvisiertes Gutachten angefertigt. Nun hofft man auf Unterstützung von Stadt und Region, um den Plan auf kurzem Weg in die Tat umzusetzen. „Uns war schnell klar, dass die zum Teil möblierten Zimmer, die über eigene Waschbecken verfügen, geeignet sein könnten“, so Osigus.

Das ehemalige Hotel Scheve: Hier fanden bereits 2015 Flüchtlinge eine Unterkunft. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

Spenden bleiben unabdingbar

Die große Spendenbereitschaft bleibt derweil auch in Neustadt ungebrochen. Die Altrewa-Stiftung beispielsweise hatte spontan mehrere Kühlschränke und Herde gespendet. Auch sonst ist spürbar, dass am liebsten für Aktionen „vor Ort“ gegeben wird. So hat etwa der Lions-Club Neustadt insgesamt 20.800 Euro von seinen Mitgliedern gesammelt. „Wir wollen den ankommenden Menschen in Neustadt helfen. In einem Gespräch mit dem Bürgermeister wollen wir jetzt klären, an welcher Stelle die Kommune finanzielle Hilfe gut einsetzen kann“, sagt Sprecher Manfred Henze.

Hier können Sie Sachspenden abgeben

Eine Annahme- und Ausgabestelle für Sachspenden wurde am Feuerwehrgerätehaus in der Lindenstrasse eingerichtet. Geflüchtete und Personen, die diese bei sich aufgenommen haben, können zu folgenden Zeiten zum Feuerwehrgerätehaus fahren und sich mit Sachspenden versorgen: Donnerstag, 31. März, 15 bis 18 Uhr, Freitag, 1. April, 15 bis 18 Uhr, Montag, 4. April, 17 bis 20 Uhr, Freitag, 8. April, 15 bis 18 Uhr und Montag, 11. April, 17 bis 20 Uhr. Wer das Team rund um Claus Crone noch unterstützen möchte, meldet sich bitte per E-Mail an claus.crone@bistum-hildesheim.net.