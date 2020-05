Neustadt

Die Stadtverwaltung Neustadt öffnet die Sporthallen wieder für Vereine. Der Betrieb kann ab Mittwoch, 3. Juni, wieder aufgenommen werden. Den Tag davor braucht die Stadt, um die Hallen gründlich zu reinigen. In den meisten Fällen handelt es sich um Schulsporthallen.

Das Coronavirus fordert auch beim Hallenbetrieb seinen Tribut. Die Stadt hat sogenannte „Leitplanken“ herausgegeben: Sport darf nur kontaktlos ausgeübt werden. Während des Trainings sollen die Teilnehmer einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten, weil sich die möglicherweise Viren belastete Atemluft beim Sport mehr ausbreitet, als an einem Tisch im Restaurant. Trainingseinheiten, die diesen Mindestabstand nicht gewährleisten können, bleiben verboten.

Umkleiden bleiben geschlossen

Größte Umstellung wird der Verzicht auf Umkleiden und Duschen sein. Die Vereinsmitglieder sind gehalten, im Sportdress zu kommen und auch wieder zu fahren. Das Risiko, Nassräume und Umkleiden zu öffnen, ist dem Gesundheitsamt der Region zu groß. Die Toiletten sind dagegen geöffnet. Es gelten in Absprache mit den Schulen besondere Hygienemaßnahmen. Wichtig für die Sportler selbst: Um den Virus nicht über die Sportgeräte zu übertragen, sollen die Vereine dafür Sorge tragen, dass alle Kontaktflächen an den Sportgeräten gründlich desinfiziert werden, bevor diese wieder zurückgelegt oder weitergegeben werden.

Leitplanken für das Training

Dies sind nur die Leitplanken der Stadt für den Trainingsbetrieb in Sporthallen. Die Sportfachverbände haben oft darüber hinausgehende Auflagen für den Punktspiel- und Turnierbetrieb erlassen. „Das ist in einigen Punkten dann nicht mehr nachvollziehbar und für kleine Vereine auch nicht umsetzbar“, sagte Manfred Oelkers am Donnerstag. Er ist Vorsitzender des Sportringes und aktiver Tennisspieler beim TV Neustadt. Der Verein habe darum seine Ü 65-Mannschaft aus dem Punktspielbetrieb abgemeldet.

Die Stadt wird das alles nicht kontrollieren können. Dazu hat sie weder Personal noch Zeit. „Wir appellieren an die Eigenverantwortung der Sportler und Vereine, die Regeln einzuhalten und für das entsprechende Material wie Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel zu sorgen“, sagte Bürgermeister Dominic Herbst am Donnerstag. „Wir haben das jetzt alles gelernt und wissen, worauf es ankommt.“

