Landwirte, Naturschutzbund und Stadt legen Blühstreifen entlang von Äckern und Wirtschaftswegen an, um Insekten, Vögeln und anderen Tieren besseren Lebensraum zu bieten.

Farbenpracht am Wegesrand: Stadt Neustadt legt Blühstreifen an

