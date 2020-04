Neustadt/Welze/Schneeren

Die Stadtverwaltung Neustadt setzt ab 20. April wieder ihren Blitzeranhänger ein. Das Gerät kommt in Welze und Schneeren zum Einsatz. Neu ist ein Standort in der Kernstadt.

Messungen an drei Standorten

Gestartet wird in der 17. Kalenderwochen vom 20. bis 24. April in Schneeren. Dort wolle man die Geschwindigkeiten an der Landesstraße 360 protokollieren, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Von Montag bis Sonntag, 27. April bis 3. Mai, befindet sich das Gerät in Welze für Messungen an der der Landesstraße 191. Seinen vorerst letzten Einsatz hat der Hightech-Anhänger in der Kernstadt. An der Königsberger Straße soll zwischen Montag und Sonntag, 4. und 10. Mai, gemessen werden.

Von Mirko Bartels