Neustadt

Das Altenzentrum St. Nicolaistift und die Neustädter Stadtverwaltung begrüßen zum Ausbildungsstart im August Nachwuchskräfte. Das Seniorenheim wird von drei zukünftigen Pflegern verstärkt, bei der Stadt starten zwei neue Kräfte ihre Ausbildung und eine ihr duales Studium. „Wir profitieren von der Perspektive junger Menschen“, sagt Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst.

Schultüten zum Ausbildungsstart

Im Nicolaistift treten Daniel Dardelyali, Svenja Jänisch und Arsene Fredy Nguibat Nsinha ihre Ausbildung zum Altenpfleger an. Einrichtungsleiter Detlev Seliger freut sich. „Qualifiziertes Personal ist immer schwieriger zu bekommen“, sagt er. Auch abseits der Corona-Zeit sei die Pflege ein sehr relevantes Berufsfeld. Umso erfreulicher sei es daher, dass sich Menschen für den herausfordernden Job begeisterten. Zum Dank überreichten er und sein Team den Azubis gut gefüllte Schultüten.

Die neuen und alten Auszubildenden (von links) Lea Mittelstädt, Lina Hoffmann, Jennifer Nikolaisen, Alena Marie Schmedes, Johanna Bock mit Bürgermeister Dominic Herbst. Nele Clason (kleines Bild) war beim Termin nicht vor Ort. Quelle: Privat

Ausbildungs- und Studienbeginn bei der Stadt

In der Stadtverwaltung beginnen Lina Hoffmann und Jennifer Nikolaisen ihre dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten mit Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung. Lea Mittelstädt absolviert als Stadtinspektoranwärterin ein duales Bachelorstudium in Allgemeiner Verwaltung und Verwaltungsbetriebswirtschaft. Zunächst geht es für die drei Azubis in die einzelnen Abteilungen der Verwaltung, um einen Überblick über ihre späteren Aufgaben zu erhalten.

Absolventen begrüßen die neuen Auszubildenden

Bürgermeister Herbst und Ausbildungsleiterin Claudia Klar begrüßten die Auszubildenden an ihrem ersten Arbeitstag. Herbst bestärkte sie, sich aktiv einzubringen: „Wir erhalten so Anregungen aus erster Hand, um die Ausbildung unter Umständen verbessern zu können“, sagt Herbst. Auch die diesjährigen Absolventinnen Johanna Bock und Alena Marie Schmedes standen den Nachwuchskräften am ersten Tag zur Seite. Bock hat zusammen mit Nele Clason im Sommer ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten beendet. Schmedes hat den Bachelor of Arts in Allgemeiner Verwaltung erworben.

Wer ebenfalls Interesse an einer Ausbildung oder einem Studium bei der Stadt hat, erreicht Ausbildungsleiterin Claudia Klar telefonisch unter (05032) 84465 oder per E-Mail an cklar@neustadt-a-rbge.de. Unter www.neustadt-a-rbge.de gibt es weitere Informationen.

Von Alexander Plöger