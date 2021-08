Stadt Neustadt will Hagens alte Schule sanieren

Hagen

Bald haben die Hagener ihr gesamtes Dorfzentrum erneuert. Als nächstes ist voraussichtlich die alte Schule mit einer umfassenden Sanierung dran. Das Gebäude aus dem Jahr 1951 steht gegenüber der neuen Grundschule. Es soll hergerichtet werden, um den steigenden Platzbedarf zu decken, wenn die Schule sich auf den Weg zum Ganztagsbetrieb macht. Rechts schließt sich ans Hauptgebäude ein Anbau an. Dieser soll abgerissen und mit einem multifunktionalen Gebäude ersetzt werden. Darin finden Treppe und Liftanlage Platz, über die das Hauptgebäude barrierefrei erschlossen werden könnte – noch muss man auch auf dem Weg ins Erdgeschoss einige Stufen überwinden.

Räume für gemeinschaftliche Nutzung

Weiterhin könnte der neue Raum dann auch für gemeinschaftliche Nutzungen zur Verfügung stehen, wie es in der Drucksache für den Rat heißt. Dort könnte das DRK seine Erste-Hilfe-Ausbildung anbieten, und auch der TSV Mühlenfeld kann Räume für kleinere Bewegungsgruppen gebrauchen. Der Dorfgemeinschaftsverein könnte es für eigene Veranstaltungen nutzen, auch eine außerschulische Hausaufgabenhilfe soll dort organisiert werden. Möglich wäre darüber hinaus auch eine Nutzung als Arbeitsraum im Sinne von für Coworkingbeziehungsweise als Ersatz für das Homeoffice, wie es heißt.

Mühlenfelder sollen Erfahrungen weitergeben

Überdies würde der Arbeitskreis Dorfentwicklung dort gerne ein sogenanntes Kompetenzzentrum Dorfentwicklung installieren. Dazu ist eine Dauerausstellung für die außerordentlich erfolgreiche Dorferneuerung im Mühlenfelder Land geplant, die wegen ihrer positiven Effekte auf Bausubstanz und Gemeinschaften in den beteiligten Dörfern Borstel, Dudensen, Hagen und Nöpke schon mehrfach verlängert worden ist. Die jüngste Verlängerung der Förderperiode ist auch unter der Bedingung erfolgt, dass die Mühlenfelder ihre Erfahrungen an andere Dörfer weitergeben. Der Standort Hagen biete sich wegen der Bahnanbindung und der zentralen Lage im Ort an, heißt es.

Demnach sollen die Räume auch für andere Dorfverbünde, Studentengruppen, Exkursionen und ähnliches dienen. Auch die Nachbarn aus der neuen Förderregion Bevensen-Mariensee könnten dann profitieren, ebenso wie die Akteure der Leader-Region Meer und Moor, die Neustadt gemeinsam mit Wunstorf und der Wedemark mit Leben füllt – auch dort fließt Fördergeld in Entwicklungsprojekte.

Zahlreiche Dorferneuerungsprojekte in Hagens Mitte

Was man mit solcher Unterstützung erreichen kann, lässt sich dann im direkten Umfeld besichtigen: Hagen hat seit Beginn der Dorferneuerung vor rund zehn Jahren die gesamte Ortsmitte umgestaltet, vom Kriegsmahnmal bis zum Mehr-Generationen-Projekt mit Kita und Seniorenwohnen wenige Meter von der Schule entfernt, an dem verschiedene Baufirmen gerade arbeiten. Das gemeinsame Konzept für all diese Projekte erstellen Vertreter aller vier Dörfer im Mühlenfelder Land gemeinsam – und sie geben gerne ihr Wissen darüber weiter, wie man das am besten anstellt und welche Fallstricke man vermeiden kann.

Straße Zur Kirche wird am Montag gesperrt Ein Haus fürs Wohnen im Alter lässt die Dorfgemeinschaft Hagen an der Straße Zur Kirche errichten, täglich sind Baufortschritte zu sehen. Weil am Montag, 16. August, Fertigteile für eine Treppe angeliefert werden, wird die Straße für mehrere Stunden nicht passierbar sein, wie der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue meldet. Ein Autokran werde die Bauteile auf das Grundstück hieven. Die Straße wird voraussichtlich von 8.30 bis 16 Uhr nicht passierbar sein, Umleitungsstrecke ist die Hagener Straße.

Für die Sanierung der alten Schule und den neuen Anbau rechnet die Stadt mit 2,216 Millionen Euro Gesamtkosten, hofft auf bis zu 650.000 Euro Fördergeld. Zuerst beraten Ortsrat Mühlenfelder Land (am 25. August) sowie Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss (am 30. August), bevor der Verwaltungsausschuss am 6. September die Entscheidung trifft. Bis zum 15. September soll der Förderantrag dann beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser in Hildesheim eingehen.

Von Kathrin Götze