Stadt Neustadt will acht Bushaltestellen barrierefrei ausbauen

Leichteren Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln soll es in Zukunft an acht weiteren Bushaltestellen im Stadtgebiet geben. Die Stadt Neustadt lässt bis zum Jahresende die Haltepunkte so umbauen, dass Fahrgäste, die auf eine Gehhilfe oder den Rollstuhl angewiesene sind oder mit Kinderwagen reisen, dort künftig niveaugleich in den Bus einsteigen können. Dazu gehört ein sogenannter Hochbord, ein erhöhter Bordstein. „Wenn alles klappt haben wir Ende 2020 in fast jeder Ortschaft mindestens einen barrierefreien Haltepunkt“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Einzige Ausnahme: Dinstorf. Dort wird 2021 umgebaut. „Danach werden die Haltestellen sukzessive nach Fahrgastzahlen und Frequenz weiter angepasst“, sagt er.

Die Arbeiten beginnen in Averhoy. Dort werden die Stationen „Im Dorn“ in beide Fahrtrichtungen erneuert. Der Umbau soll Montag, 12. Oktober, beginnen. Ebenfalls barrierefrei gestaltet werden die Haltestellen „Dorf“ in Luttmersen, „Am Westertore“ in Brase und „Alte Dorfstraße“ in Bevensen. Je Station sind zwei Arbeitswochen vorgesehen. Während dieser Zeit richtet die Regiobus in der Nähe der jeweiligen Haltestellen Ersatzhaltepunkte ein. An stark frequentierten Straßen soll während der Maßnahmen eine Ampel den Verkehr regeln und sichern.

Der Umbau kostet 318 000 Euro

Die Kosten für die Umbauten beziffert die Stadt auf rund 318 000 Euro. 75 Prozent dieser Summe kommen von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen ( LNVG). Die Stadt Neustadt zahlt rund 44.500 Euro. Die restlichen Kosten, etwa 35 000 Euro trägt die Region Hannover.

