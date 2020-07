Wunstorf

Kontrovers hat der Verwaltungsausschuss am Montag mit Vertretern der Region Hannover über das geplante neue Landschaftsschutzgebiet für die Seefläche des Steinhuder Meeres diskutiert. Am Ende beschlossen die Ausschussmitglieder eine vierseitige Stellungnahme dazu. Nach Angaben von Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt kündigten die Vertreter der Region nach den eineinhalb Stunden hinter verschlossenen Türen an, ihren Entwurf an einigen Stellen im Detail noch einmal nachzuarbeiten.

Die zuständigen Politiker konnten die Stellungnahme nicht in allen Gremien beraten, weil die Region unter dem Zeitdruck des Umweltministeriums steht und das Verfahren deshalb bis Mitte Oktober abschließen muss. „Ich bedauere, dass wir deshalb nicht öffentlich in Ruhe darüber diskutieren konnten“, sagte Eberhardt. Aus seiner Sicht sind viele der neuen Regelungen durchaus nachvollziehbar.

Neue Sperrfläche umfasst 8 Prozent

Die Stadt kritisiert generell, dass die Region in ihrem Entwurf nicht ausreichend darstellt, welche große Rolle das Steinhuder Meer für Erholung, Tourismus und Wassersport hat. Zur zusätzlichen Sperrfläche hinter dem Wilhelmstein ab dem 15. September eines Jahres merkt die Stadt nichts an, nach Angaben der Region umfasst sie gut 8 Prozent der Wasserfläche. Die Regionsvertreter haben im Ausschuss aber auch betont, dass die Entschlammung des Steinhuder Meeres nach einem „schon eingespielten Verfahren“ weiter möglich bleibt.

Bei den einzelnen Verboten spricht Wunstorf sich beim Thema Leinenpflicht dafür aus, dass Hunde zumindest an einigen Stellen auch im Steinhuder Meer baden können. Sie empfiehlt, die Häfen und Bootsstege nicht in das Gebiet fallen zu lassen, damit deren Betreiber flexibler reagieren können, wenn sich der Bedarf ändert.

Die Stadt stellt sich vor, die Badeinsel in unterschiedliche Zonen zu unterteilen, in denen auch Zeltlager, wenig störende Veranstaltungen und Freitzeitbeschäftigungen wie dem Drachensteigen möglich sind. Lieferanten, der Baubetriebshof, Rettungsorganisationen und die Betreiber der Zeltlager sollten eindeutig auch mit Autos auf die Insel fahren dürfen.

Kitesurfen bleibt möglich

Was die Drachen angeht, so weist die Stadt darauf hin, dass auch die Kitesurfer sich von solchen antreiben lassen und schon deshalb Drachen nicht generell verboten werden können. Die Regionsvertreter betonten aber, dass die Kitesurfer weiter aktiv bleiben können und an den Stränden und auf der Badeinsel auch möglich bleiben soll, Drachen steigen zu lassen.

Beim Thema Fliegerhorst möchte die Stadt, dass nicht nur der Airbus A400M wie geplant explizit vom Flugverbot befreit wird, sondern der gesamte Flugverkehr vom und zum Militärflughafen. Und beim Verbot von Feuerwerk fordert die Stadt, Silvester davon generell auszunehmen.

Sie wünscht sich auch, den Betrieb der Seebühne dauerhaft sicherzustellen. Für Veranstaltungen auf dem Wilhelmstein schlägt sie vor, den Beginn des Nachtfahrverbots für die Personenschifffahrt um eine Stunde nach hinten zu schieben, damit dann auch das Personal noch zurückkommt.

