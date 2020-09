Neustadt

Das angekündigte Breitbandinternet-Angebot der Stadtwerke Neustadt wird den Markennamen Rasannnt tragen. Unter dem Dach der Stadtwerke soll so der Ausbau des Glasfasernetzes vorangetrieben werden, insbesondere in bislang unterversorgten Ortsteilen. Zum Auftakt des Angebots verschicken die Stadtwerke in Kürze Post an die Neustädter Haushalte. Darin wirbt Rasannnt um Kunden. Details zu den Kosten und Geschwindigkeiten sollen ab dem 15. September unter www.rasannnt.de verfügbar sein. Informationen bekommen Interessenten auch im Stadtwerke Kunden-Center, An der Eisenbahn 18.

Wer kommt zum Zug?

Im Unterschied zu den privaten Anbietern verspricht der quasi kommunale Provider Rasannnt, den Ausbau nicht von einer Mindestanzahl Kunden abhängig zu machen. Private Unternehmen wie die Telekom, Deutsche Glasfaser oder Nothern Access verlegen ihre Kabel üblicherweise erst dann, wenn eine ausreichende Anzahl an Haushalten einen Vertrag abgeschlossen hat. Passiert das nicht, bleiben Gebiete mitunter vom schnellen Netz abgehängt.

„Wir machen den Ausbau ihres Stadtteils nicht von einer Anschlussquote abhängig“, wirbt Stadtwerke Geschäftsführer Dieter Lindauer für das eigene Produkt. Alle Ortschaften sollen nach und nach erschlossen werden. In welcher Reihenfolge das allerdings passieren wird, hängt ebenfalls von der potenziellen Kundenzahl ab. Rasannnt-Interessenten wird deshalb nahegelegt, einen Vorvertrag abzuschließen. „Die Ausbaureihenfolge der Neustädter Stadtteile bestimmt sich wesentlich nach der Anzahl der Vorverträge“, so Lindauer. Mit einem Vorvertrag verpflichtet sich der Unterzeichner, zu dem neuen Provider zu wechseln, sobald der Anschluss vor Ort verfügbar ist.

Reaktion auf Wettbewerber

Die rasante Kundenwerbung des neuen Anbieters ist offensichtlich eine zügige Reaktion auf die jüngsten Werbeoffensiven einiger Mitbewerber. Die Deutsche Glasfaser eröffnet im September Service-Punkte in vier Neustädter Ortsteilen, um ebenfalls für den Breitbandausbau zu werben. Interessenten, die über einen Breitband-Anschluss oder den Anbieterwechsel nachdenken, haben nun die Wahl.

Von Mario Moers