Neustadt

Die Stadtwerke Neustadt ziehen nach dem Ende der werbewirksamen Angebotsphase für ihr neues Glasfaserangebot eine positive Bilanz. Bis zum Stichtag am 20. Dezember haben rund 2400 Hauseigentümer einen Vorvertrag bei der Marke Rasannnt der Stadtwerke abgeschlossen. Frühentschlossene Kunden konnten rund 750 Euro sparen, die bei Nachzüglern künftig für die Verlegung in das Gebäude anfallen. Die Stadtwerke haben mit ihrem kommunalen Internetangebot ein neues Geschäftsfeld eröffnet, das nach eigener Einschätzung gut angenommen wird. „Wir liegen über dem Businessplan und haben unsere Erwartungen in den ersten vier Monaten um rund 20 Prozent übertroffen“, sagt Stadtwerke-Sprecher Steffen Schlakat. Im März 2021 sollen die ersten Kunden über die neuen Glasfaseranschlüsse online gehen. Die meisten Neukunden habe man in Mardorf und Suttorf gewinnen können. Dort hatten die Stadtwerke bereits den Ausbaustart angekündigt. Die Reihenfolge des weiteren Ausbaus im Neustädter Land soll wie geplant anhand der Zahl der abgeschlossenen Vorverträge bestimmt werden. Diese Liste sei in Arbeit und werde in Kürze bekannt gegeben, so Schlakat.

Northern Access ersetzt Kupfer

Auch bei dem regionalen Anbieter Northern Access endete im Dezember eine vergleichbare Werbeaktion um Glasfaserkunden. Das Unternehmen aus Liebenau ( Landkreis Nienburg) will in Neustadt noch im Frühjahr beginnen, das komplette eigene Kupfernetz bis in die Gebäude mit Glasfaser zu ersetzen. Dazu ist geplant, allen Bestandskunden bald den Umstieg anzubieten. Die Kosten für einen Hausanschluss werden voraussichtlich zwischen 500 und 800 Euro liegen, erklärt Geschäftsführer Torsten Voigts. Weitere Werbeangebote seien vorgesehen. Anders als bei der Konkurrenz aus Neustadt seien bereits die ersten Kunden im Glasfasernetz unterwegs. Ohne konkrete Zahlen zu nennen, sei man „sehr zufrieden“ mit den Rückmeldungen. Northern Access war zum Ende des letzten Jahres von der börsennotierten Deutsche Beteiligungs AG übernommen worden. Die kündigte an, 22,7 Millionen Euro in das Unternehmen zu investieren.

Der Auftakt war wichtig

Mit großflächiger Werbung, wie hier auf der Herzog-Erich-Allee, macht die Stadtwerke Marke Rasannnt seit Monaten auf sein Glasfaserangebot aufmerksam. Quelle: Mario Moers

Die Nachfrage dürfte auch das Ergebnis einer aufwendigen Werbekampagne der Stadtwerke sein. Große Werbetafeln werben bis jetzt im Neustädter Land unübersehbar für das Angebot, mit der sich der lokale Versorger in direkten Wettbewerb mit Branchengrößen wie der Telekom oder der Deutschen Glasfaser begeben hat. Letztere hatte sich nach lautem Start im Herbst bereits wieder aus Neustadt zurückgezogen. Grund war eine extrem geringe Nachfrage. Gleiches hätte auch den Stadtwerken widerfahren können. Das Projekt kommunales Internet, das aktuell bundesweit von immer mehr Kommunen umgesetzt wird, wäre dann wohl frühzeitig gescheitert.

Kommunalverbände sehen in dem Aufbau eigener Internetanbieter vor Ort eine doppelte Chance. Sie könnten helfen, den Glasfaserausbau insbesondere in ländlichen Gegenden voranzutreiben, die überregionale Anbieter auslassen. Außerdem bleiben so die Gewinne aus den Internetgebühren in der heimischen Wirtschaft.

HTP spürt Konkurrenz

Die neue Konkurrenz bekommen offenbar auch etablierte Anbieter wie etwa HTP aus Hannover zu spüren. Das Unternehmen bietet selber in einigen Bereichen Neustadts Internet an, allerdings kein schnelles Glasfaser bis ins Haus. „Natürlich merken wir, dass die Leute verstärkt nach Glasfaser fragen“, sagt HTP-Sprecherin Kathrin Mackensen. Das Interesse an hohen Bandbreiten sei gerade in der Pandemie deutlich gestiegen, erklärt sie. Selber ausbauen will man nach wie vor nicht. Perspektivisch könne man sich aber vorstellen, mit eigenen Angeboten die Netze der Konkurrenz zu nutzen. Die Stadtwerke Neustadt erlauben die Fremdnutzung ihrer Glasfasernetze aktuell allerdings noch nicht – denken aber darüber nach. Ein offenes Netz würde allen Kunden die freie Anbieterwahl erlauben. Voraussetzung für Bandbreiten bis zu 1000 Megabit bleibt allerdings der Glasfaseranschluss im Haus.

Von Mario Moers