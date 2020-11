Neustadt/Nienburg

Es soll eine Investition in die Energiewende sein: Mit einer Hybridfabrik, die „grünen“ Wasserstoff erzeugt und einer Wasserstofftankstelle zunächst für Lastwagen und Busse, wollen die Stadtwerke Nienburg einen großen Schritt gehen. Geschäftsführer Thomas Breer spricht von einem „gordischen Knoten“, den das Unternehmen mit seiner Investition durchschlagen will: „Die Nutzer sagen, sie könnten die Technik erst nutzen, wenn genug Tankstellen da sind, die Unternehmer wollen Tankstellen erst errichten, wenn es genug Nutzer gibt.“

Windkraftanlagen, Solarpark, Wasserstoff-Fabrik, Tankstelle: All das soll am Nienburger Südring nebeneinander entstehen, wie diese Illustration zeigt. Quelle: Stadtwerke Nienburg

Produktion und Tankstelle sollen am Südring entstehen

In einem Industriegebiet am Nienburger Südring, der neuen Umgehungsstraße in Richtung B215/ Minden, soll in einer entsprechenden Anlage per Elektrolyse Wasserstoff erzeugt werden. Die erneuerbare Energie dafür sollen zwei Windkraftanlagen und ein Solarpark liefern. Direkt daneben soll dann die Wasserstofftankstelle errichtet werden – wenn es nach Breer geht, spätestens 2022. „Schon in der ersten Ausbaustufe soll genügend grüner Treibstoff produziert werden, um den Bedarf von zwei Buslinien und mehreren Lkw zu decken – so ließen sich rund 266 Tonnen CO2 jährlich einsparen, heißt es. Für Autos sei die Tankstelle in der ersten Ausbaustufe noch nicht vorgesehen, „das ist eine andere Technik, dafür brauchen wir eine andere Druckstufe“, sagt Breer.

H2 steht auf den Zapfhähnen an Wasserstofftankstellen. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa (Archiv)

5 Millionen Euro will das Versorgungsunternehmen für den Bau in die Hand nehmen. Als Abnehmer hätten schon die Schwestergesellschaft Stadtbus Nienburg sowie einige heimische Speditionen Interesse signalisiert, sagt Breer, auch mit dem Abfallentsorger BAWN sei man im Gespräch. Die klassische Elektromobilität sei für den Schwerlastverkehr nur bedingt geeignet. Wasserstoff lasse sich dort besser verwenden, denn mit diesem Speichermedium entfielen die schweren und Platz raubenden Batterien, die benötigt würden, um Lasten über weite Strecken zu transportieren. Eine Wasserstofftankfüllung könne einen Lastwagen mit Brennstoffzelle bis zu 1000 Kilometer weit bringen, sagt Breer. Dabei entfallen Verbrennungsgeräusche ebenso wie Abgase, aus dem Auspuff kommt Wasserdampf.

Fördergeld ist beim Land Niedersachsen beantragt

Im bundesweiten Netz der Wasserstofftankstellen klafft zwischen Hannover und Bremen eine Lücke, die die Nienburger nun füllen wollen. Das Besondere an ihrem Projekt ist, dass Wasserstoffproduktion und -Tankstelle dabei an einem Ort und bei einem Versorger konzentriert sind. „Jeder Transport bringt ja Effizienzverluste mit sich“, sagt Geschäftsführer Breer. Dieses Konzept habe man schon Umweltminister Olaf Lies ( SPD) vorgestellt, berichtet er weiter. Denn ohne Fördergeld lasse sich das 5-Millionen-Euro-Projekt für das Unternehmen mit seinem Jahreshaushalt von 40 Millionen Euro nicht umsetzen. Ein entsprechender Antrag ist gestellt, nun warten die Nienburger auf den Bescheid.

Die bisher nächsten Wasserstofftankstellen aus Neustädter Sicht sind in Hannover-Nord (Industriestraße) und am Messegelände in Laatzen angesiedelt. Stand September 2020 zählte das Ausbauunternehmen H2-Mobility bundesweit 85 Tankstellen.

Von Kathrin Götze