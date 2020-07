Neustadt

Lange Autoschlangen, stockender Verkehr und ungeduldige Fahrer gehören dieser Tage zum Alltag auf den Straßen in und am Rande der Kernstadt. Gleich zwei Baustellen vor der Bordenauer Leinebrücke und in der Kernstadt sorgen für zu viel Verkehr auf den ohnehin stark belasteten Strecken. „ Neustadt stößt immer wieder an seine Grenzen, wenn in der Peripherie Umgehungsstraßen gesperrt werden und die Fahrzeuge durch die Innenstadt müssen“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

Eine Lösung gegen die Staus gibt es nicht. Das Ergebnis ist im Feierabendverkehr klar zu sehen und sorgt für manchen Kraftausdruck: Auf der Wunstorfer Straße staut sich der Verkehr aus Süden auf bis zu rund 900 Metern, zeitweise bis Höhe Klinikum. Fahrer Richtung Osten haben auf rund 400 Metern Stop-And-Go auf der Herzog-Erich-Allee.

Wer dieser Tage durch Neustadt fahren will, braucht unter anderem auf der Herzog-Erich-Allee vor der Schlossbrücke Geduld. Quelle: Mario Moers

Schlossbrücke: Firma muss nachbessern

Der Ursprung der aktuellen Situation in der Kernstadt liegt in der Vergangenheit: Nach Angaben der Stadt hat eine Firma ihren Job an der Schlossbrücke vor zwei Jahren nicht so gemacht, wie es ihr Auftrag war. Das Unternehmen muss jetzt nachbessern und tut das auch. Das dauert noch ungefähr drei Wochen. „Die Herzog-Erich-Allee hätte schon wieder frei sein sollen“, sagt Gleue, „dann wäre uns zumindest ein Teil der Problematik erspart geblieben.“

Bordenau : Verschiebung nicht möglich

Die Baustelle zwischen Poggenhagen und Bordenau wollte die Stadt zeitlich verschieben – ohne Erfolg. „Die Unternehmen haben sehr enge Zeitpläne. Einen späteren Termin gab es nicht“, sagt Gleue. Die Baustelle dort soll ebenfalls noch drei Wochen bestehen – wenn alles nach Plan läuft. Dass für die Bauarbeiten mit dem Land und der Stadt Neustadt zwei unterschiedliche Auftraggeber zuständig sind, spiele dabei eine untergeordnete Rolle. „Insgesamt geht es immer wieder um Zeitpläne und darum, welche Baustellen über das Jahr geplant sind“, sagt Gleue. Vieles sei bei den Projekten ineinander verzahnt. Von außen sei das oft nur schwer nachvollziehbar, meint Gleue.

Poggenhagen: Radweg im Herbst?

Für den Herbst zeichnet sich ein nächster Engpass ab: Die Region Hannover will den Radweg durch Poggenhagen entlang der Landesstraße sanieren lassen. Dort droht die Vollsperrung der Hauptverbindung zwischen Wunstorf und Neustadt für drei Monate. „Betroffen sind Fußgänger, Rad- und Autofahrer“, sagt Gleue. Gerade für die schwächsten Verkehrsteilnehmer müsse eine Möglichkeit gefunden werden, um sie sicher um oder durch das Baufeld zu leiten. „Wir arbeiten da an einer Lösung, eine Sperrung ist sicher die schlechteste Option“, sagt Gleue. Unabhängig von solch großen Baustellen versuchen Unternehmen in der Ferienzeit, auch immer kleine Aufträge abzuwickeln. Das sorge fast täglich für zusätzliche Einschränkungen im Stadtgebiet.

Auenland: Vollsperrung wegen Asphaltarbeiten Die Bauarbeiten im Wohnquartier Auengärten gehen voran: Bei entsprechender Witterung soll die Straße Im Auenland asphaltiert werden. Die Arbeiten sollen Freitagmorgen, 17. Juli, starten und voraussichtlich bis Sonnabend, 18. Juli, dauern. In dieser Zeit wird die Verbindung zwischen Wölper Ring und der Straße Im Wiebusche für den Verkehr vollgesperrt. Eine Einfahrt in die Straßen Froschkönigweg, Feenring und Drachenfeld ist dann nicht möglich. Die an diesen Straßen gelegenen Grundstücke können noch über die bereits fertigen Fußwege und die angrenzenden Grünwegeverbindungen erreicht werden. Anwohner, die auf das Auto angewiesen sind, müssen ihre Fahrzeuge außerhalb des Baubereiches abstellen.

Von Mirko Bartels