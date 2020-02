Hannover

Die Entscheidung ist gefallen: Nachdem sich Uwe Kalwar als Kulturchef der Region in den Ruhestand verabschiedet hat, übernimmt zum März die 56-jährige Stefani Schulz die Leitung des Teams. Das managt Kulturveranstaltungen etwa auf Schloss Landestrost in Neustadt, Programmreihen im Regionshaus und betreut Konzert-, Kunst- und Kulturveranstaltungen an zahlreichen Spielorten in der Region.

Stefani Schulz seit 2012 beim Team Kultur

Die studierte Kulturpädagogin arbeitet bereits seit 2012 im Team Kultur der Region. Dort war sie zuletzt zuständig für die Entwicklung der Kulturförderung und die Gestaltung eigener literarisch-musikalischer Programme, unter anderem für die Hörregion. Davor war sie Kulturbeauftragte der Stadt Lehrte und als wissenschaftliche Angestellte am Wilhelm-Busch-Museum tätig.

Das dreizehnköpfige Team Kultur organisiert unter anderem die Reihen „Kultursommer“ und „Atelierspaziergang“ der Region. Schulz verspricht: „Wir möchten auch zukünftig die reichen Kulturschätze in der Region Hannover ins Licht zu holen und engagierte Kulturschaffende in den Kommunen unterstützen.“

Kalwar kümmert sich weiter um den Musikgully

Ihr Vorgänger Kalwar (63) hatte 20 Jahre lang das Kulturprogramm des Pavillons am Raschplatz geprägt und den großen Umbau vorbereitet, bevor er 2010 zur Region ging und von dort aus regionale Kultur organisiert hat. Er kümmert sich weiter um den sogenannten Musikgully vor dem Hauptbahnhof.

Von Conrad von Meding