Der Tourismus zur Insel Wilhelmstein startet am 1. Mai: Die Auswanderer legen ab, auch ein Motorschiff nimmt den Linienbetrieb auf dem am Steinhuder Meer auf. Die neuen Wirte verkaufen gefüllte Picknicktaschen. Das Anlegen an die Insel ist für private Bootsbesitzer in diesem Jahr kostenlos.