Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat an beiden Badestellen des Steinhuder Meers eine hohe Konzentration von Blaualgen festgestellt. Die Cyanobakterien seien bei Routinemessungen festgestellt worden, teilte die Region mit. „Bei den derzeitigen sommerlichen Wetterverhältnissen kann es, je nach Wind und Wellenlage, zu Ansammlungen von Blaualgen in den Strandbereichen kommen“, heißt es in der Mitteilung. „Diese Bereiche sollen gemieden und Kinder beaufsichtigt werden.“

Auch Hunde sollten weder auf der Badeinsel in Steinhude noch an der Weißen Düne bei Mardorf baden und kein Wasser schlucken. Wer baden möchte, sollte auf die Hinweise vor Ort und auf Trübungen im Wasser achten und die entsprechenden Bereiche meiden. Gesperrt wurden die Badestrände vorerst nicht.

Region Hannover überwacht 23 Badeseen

Der Fachbereich Gesundheit der Region Hannover überwacht während der Badesaison vom 15. Mai bis zum 15. September 23 Seen in der Region. Im vierwöchigen Rhythmus nehmen Hygieneinspektoren Proben, um das Wasser bakteriologisch auf zwei Keimarten – intestinale Enterokokken und Escherichia coli – zu untersuchen. Außerdem werden die Seen anhand der Sichttiefe auf das Vorkommen von Blaualgen geprüft. Manche Arten der Blaualgen scheiden gesundheitsschädigende Stoffe aus, die zu allergischen oder toxisch bedingten Gesundheitsstörungen führen können.

Entsprechende Schilder mit Verhaltenshinweisen sind an den Badestellen aufgestellt. Kennzeichen für eine starke Blaualgenentwicklung sind eine bläulich-grünliche Trübung des Wassers, eine Sichttiefe von weniger als einem Meter und Schlierenbildung oder Aufrahmungen am Ufer. An welchen Uferbereichen sich Blaualgen konzentrieren, hängt von der Windrichtung ab. Das Aufkommen kann sich daher nach Angaben der Region innerhalb kurzer Zeit ändern.

Blaualgen sehen selten blau aus

Die Bezeichnung Blaualgen ist tatsächlich trügerisch, weil sie Bakterien ähnlicher sind als Algen und darüber hinaus selten blau aussehen. Meist versteckt sich ihre blaue Farbe unter dem Grün, das vom Chlorophyll kommt. Der korrekte Name für Blaualgen lautet deshalb Cyanobakterien. Sie sind natürliche Bestandteile von Seen und Flüssen. Vor allem in nährstoffreichen Gewässern kann es bei anhaltend warmem Wetter zu einem sehr starken Wachstum kommen.

Cyanobakterien sind giftig und ein Gesundheitsrisiko, insbesondere, wenn Schwimmer Wasser mit hohen Konzentrationen schlucken oder es in die Atemwege gelangt, warnt die Region Hannover. Dies passiert am ehesten bei Sportarten mit intensivem Wasserkontakt – also etwa Wasserskifahren, Windsurfen, Tauchen, aber auch beim Segeln in stürmischem Wetter. Eine Aufnahme durch die Haut gilt dagegen als unwahrscheinlich. Die größte Konzentration von Cyanobakterien gibt es in der Regel in den flachen Bereichen des Gewässers.

Lebensgefährlich für Hunde

Cyanobakterien können Übelkeit, Durchfall und Entzündungen von Hals, Augen und Ohren hervorrufen. Schwerwiegendere Folgen sind Magen-Darm-Entzündungen, Atemwegserkrankungen oder allergische Reaktionen. Bei Kindern kann laut Region Lebensgefahr bestehen, wenn sie viel Wasser schlucken – etwa beim intensiven Toben oder gegenseitigem Untertauchen. Für Hunde und andere Haustiere können Cyanobakterien tödlich sein, wenn sie Wasser schlucken oder sich nach dem Baden das Wasser aus dem Fell lecken.

Von Gabriele Schulte