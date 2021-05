Steinhude

Die Kunst in den Glashäusern kehrt zurück auf die Inselfestung Wilhelmstein im Steinhuder Meer. Mit dem Mai hat verspätet die Insel-Saison begonnen, und vor Pfingsten haben sich auch wieder die fünf Glashäuser in Schaukästen verwandelt. Der diesjährige Titel der Kunstausstellung lautet „O-Ton Terra Incognita“ und hat fünf ausgewählte Künstlerinnen der Künstlervereinigung Gedok Niedersachsen Hannover zu sehr unterschiedlichen Interpretationen angeregt. Diese sind bis Sonntag, 31. Oktober, bei einem Ausflug auf der Insel zu betrachten.

Überfahrt und Transport sind ein Abenteuer

Die Künstlerin und Kunstvermittlerin Katja Plaehn hat jeweils kurze Texte zu den Arbeiten geschrieben, die neben Informationen über die Ausstellerinnen an den Glashäusern angebracht sind. Sie sind auch als Hörversion mit dem Smartphone abrufbar. „Bedingt durch die Lage mitten im Steinhuder Meer sind schon Anreise, Überfahrt, der Transport der Werke und der Aufbau ein besonderes Kunststück, das jedes Jahr zum Abenteuer wird, insbesondere bei Wind und Regen“, schreibt Gedok-Vorsitzende Viktoria Krüger.

Bei "Ins gelobte Land" zeigt Gisela Gührs die goldene Version eines Schlauchboots. Quelle: Sven Sokoll

„O-Ton“ lautet das Gedok-Leitthema für dieses Jahr und speziell für die Präsentation auf Wilhelmstein – mit Bezug auf diesen ungewöhnlichen Ort, der ausschließlich per Boot zu erreichen ist und so in gewisser Weise jedes Mal „erobert“ werden muss. „Wegen des Mythos, der oft mit Inseln und ihrer Isolation verbunden ist, wird der Titel mit dem Begriff ,terra incognita’ ergänzt“, teilt die Gedok mit. Gemeint ist das unbekannte Land, das noch nicht erkundet und kartografisch erfasst ist, aber es gilt auch im weitesten Sinne für alle unerforschten Bereiche der Realität, für jedwede Form von Neuland.

An der Festungsmauer steht Eva Bellacks "Zwischen Kaleidoskop und Lebenswolke". Quelle: Sven Sokoll

Ein Werk beleuchtet Schicksal von Flüchtlingen

Aus den Bewerbungen hat die Jury, die sich aus Gedok-Aktiven aus der Angewandten und Bildenden Kunst zusammensetzt, folgende Teilnehmerinnen und ihre Arbeiten ausgesucht: Eva Bellack mit „Zwischen Kaleidoskop und Lebenswolke“, Barbara Diabo mit „Der Raum zwischen nicht mehr und noch nicht“, Angelika Dors mit „Under Cover“, Gisela Gührs mit „Ins gelobte Land“ und Silke Jüngst mit „binary“. Gührs beschäftigt sich mit dem politischen, immer noch ungelösten und tragischen Thema von Flüchtlingen. „Mit der geflügelten biblischen Verheißung vom ,Gelobten Land’ erblicken wir das kleine Schlauchboot als Fluchtvehikel, dessen Goldpatina indes den flirrenden Reiz vermeintlichen Goldes beschwört“, schreibt Plaehn dazu.

Silke Jüngst beteiligt sich mit "binary". Quelle: Sven Sokoll

Jedes Gewächshaus zeigt ein eigenes Universum

Auch die anderen vier Künstlerinnen haben sich intensiv und kritisch mit dem Leitthema auseinandergesetzt, sie antworten und hinterfragen es auf ihre Weise. Alle zeichnen sich nach eigenen Angaben durch Offenheit und Experimentierfreudigkeit aus – mit der Bereitschaft, sich auf den Ausstellungsort und das vorgegebene Motto einzulassen. Das spiegelt sich in den Ergebnissen wider, daher ist jedes Gewächshaus ein Unikat, ein eigenes Universum.

Fischer- und Webermuseum öffnet wieder Besucher Steinhudes können sich ab dem Pfingstwochenende auch wieder das Fischer- und Webermuseum, Neuer Winkel 8, mit seiner Spielzeugsammlung ansehen. Neben dem neu gestalteten Blaudruck-Bereich stellen Karin Bach und Petra Freese außerdem unter dem Titel „Tiefdruck 2 ... wo Gedanken sich treffen“ aus. Besucher müssen einen negativen Corona-Test oder ihre vollständige Impfung oder Genesung nachweisen. Das Museum ist normalerweise am Sonnabend von 13 bis 17 Uhr, Sonntag und Montag jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. In den folgenden Wochen ist das Museum zunächst freitags und sonnabends von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Bellack und Dors richten ihren forschenden Blick auf die innere „terra incognita“ – die „weißen Flecken“, die in jedem Menschen verborgen und noch unentdeckt sind. Jüngst setzt sich mit der analogen und digitalen Parallelwelt auseinander, mit Verschlüsselungen und daher nur für Eingeweihte verständlichen Botschaften. Barbara Diabo widmet sich den „Zwischenräumen“, dem unbekannten Land der Unsicherheiten, die Übergangssituationen ausmachen und prägen.

Barbara Diabos "Der Raum zwischen nicht mehr und noch nicht". Quelle: Sven Sokoll

Künstlerinnen sprechen ihren Dank aus

Die Künstlerinnen möchten sich bedanken: bei der Schaumburger Landschaft, die dieses aufwändige Projekt seit Jahren finanziell unterstützt, und bei Willi Rehbock von der Steinhuder Meer Tourismus GmbH und seinem Team für die tatkräftige Hilfe, insbesondere bei der Überfahrt und dem Aufbau. Informationen zur Überfahrt gibt es bei der Steinhuder Personenschifffahrt unter Telefon (05033) 1721.

Von Anke Lütjens