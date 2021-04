Großenheidorn

Die Domänenverwaltung des Landes will in der zweite Hälfte dieses Jahres die restlichen Ablagerungen aus dem Polder Großenheidorn abtransportieren lassen. Dort trocknet Schlamm aus dem Steinhuder Meer. Im vergangenen Jahr war schon die erste Hälfte geleert worden, um Platz zu schaffen. Für mehr reichte das Geld aus dem Haushalt nicht.

Bisher weiß die Domänenverwaltung noch nicht, wann sie den Polder wieder befüllen lassen kann. Denn über eine Klage gegen die verlängerte Betriebsgenehmigung hat das Verwaltungsgericht Hannover noch nicht entschieden. Im November 2019 hatte das Gericht einem Eilantrag wegen einer fehlenden Umweltprüfung stattgegeben, seitdem war der Polder nicht befüllt worden.

Reicht das Geld, um Steinhuder Meer zu entschlammen?

Ob in diesem Jahr der Etat von 550.000 Euro ausreicht, um auch noch Schlamm aus dem Meer zu holen, muss sich erst noch zeigen. Mit Interesse hat der Leiter der Domänenverwaltung Conrad Ludewig verfolgt, dass die Landtagsausschüsse einem Antrag zum Steinhuder Meer zugestimmt haben, der auch eine Erhöhung dieses Unterhaltungsetats in Aussicht stellt. „Das würde uns natürlich mehr Handlungsfreiheit geben“, sagte er.

Absprachen für Erweiterung des Schlammpolders Kolkdobben sind getroffen

Für die geplante Erweiterung des Schlammpolders Kolkdobben in Mardorf ist Ludewig weiter zuversichtlich. „Wir haben noch nichts unterschrieben, aber ich glaube, dass die notwendigen Absprachen jetzt so weit stehen.“ Von der Forstinteressentengemeinschaft Mardorf will das Land 14 Hektar Land dazukaufen. Für das Genehmigungsverfahren werde dann aber wohl noch einige Zeit ins Land gehen.

Von Sven Sokoll