Steinhude

Die Grundschule Steinhude soll die erste Naturparkschule in der Region am Steinhuder Meer werden und unterzeichnet dazu am 25. März eine entsprechende Vereinbarung. Bundesweit gibt es schon ein solches Netzwerk von Schulen, die enge Kooperationen mit Naturparkeinrichtungen pflegen. Die Steinhuder Grundschule arbeitet zwar auch schon länger mit dem Naturpark Steinhuder Meer zusammen, beide wollen das jetzt aber auf eine breitere Basis stellen.

Die Vereinbarung besagt, dass jede Klasse einmal pro Schuljahr ein Naturparkthema im Unterricht behandeln soll. Dazu kommen Exkursionen, mit denen die Schüler das vertiefen können. Auch das Kollegium will sich in diesem Jahr bei einer Wanderung ins Tote Moor fortbilden. Nach einem Zertifizierungsprozess kann die Schule voraussichtlich im September dann offiziell vom Verband Deutscher Naturparke zunächst für fünf Jahre die Bezeichnung Naturparkschule erhalten. Bisher gibt es in Niedersachsen 18 Naturpark-Schulen.