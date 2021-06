Steinhude

Neues Restaurantkonzept, besserer Zugang vom Wasser aus, neu gestaltete Ausstellung: Bei einer Eröffnungsfeier haben die neuen Betreiber der Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer am Mittwoch vorgestellt, was sich auf der kleinen Insel schon verändert hat und was für die nächste Zeit noch zu erwarten ist.

Das frühere Fürstenhaus Schaumburg-Lippe bleibt Eigentümer der Insel, die Graf Wilhelm zwischen 1761 und 1767 hatte erbauen lassen. Anfangs militärisch geplant und dann vor allem als Gefängnis genutzt, ist sie schon seit Jahrzehnten ein touristischer Magnet. Wegen der schwierigen Logistik und der Unwägbarkeiten bei der Witterung wollte die Bückeburger Hofkammer den Betrieb zum Ende des vergangenen Jahres einstellen.

Besuche sollten möglich bleiben

„Wir hätten uns aber nicht vorstellen können, dass die Insel nicht mehr zugänglich für Besucher ist“, sagte Wunstorfs Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt. Deshalb gründete sich eine Arbeitsgruppe aus den Anliegergemeinden und -kreisen, dem Naturpark, dem Land als Meereseigentümer und weiteren Institutionen. Die Runde entschied, die Insel künftig in einer Kooperation zu betreiben und für notwendige Investitionen mehr Geld zur Verfügung zu stellen.

Die Partner der neuen Kooperation freuen sich über den Neustart für den Wilhelmstein. Quelle: Sven Sokoll

„Die Politik war erst nicht begeistert, das Geld dafür aufzuwenden“, sagte Christine Karrasch, Dezernentin der Region Hannover. „Aber ich glaube, jetzt ist es ein Erfolgsprojekt geworden.“ Es ist erst mal auf fünf Jahre angelegt, kann nach ihrer Vorstellung aber durchaus länger dauern.

SMT hat die Verantwortung bekommen

Die operative Verantwortung hat zum Jahresbeginn die Steinhuder Meer Tourismus GmbH (SMT) übernommen. Für Eberhardt ist das der logische nächste Schritt für die 2004 gegründete Gesellschaft, die das Tourismusmarketing für die ganze Meerregion professionell bündeln sollte. An viele Stellen auf dem Wilhelmstein ist schon renoviert und auch Grün gelichtet worden, mit der Unterhaltung der Anlagen ist weiterhin Christian Tatje mit seinem Unternehmen beauftragt.

Das gemeinsame Nutzungskonzept, mit dem die Partner die unterschiedlichen Interessen künftig unter einen Hut bringen wollen, entsteht im Detail aber noch und wird wohl erst im September beschlossen. „Bei so vielen Partnern nimmt die Abstimmung doch Zeit in Anspruch“, sagte SMT-Geschäftsführer Willi Rehbock.

Die neue Wirte Dennis Karle (von links) und Tom Weppler, SMT-Geschäftsführer Willi Rehbock und Alexander Prinz zu Schaumburg-Lippe sprechen bei der Eröffnungsfeier. Quelle: Sven Sokoll

Prinz spricht von Insel mit Zauber

Der heutige Inseleigentümer Alexander Prinz zu Schaumburg-Lippe schilderte: „Die Insel hat für mich immer einen großen Zauber gehabt.“ Er erinnerte sich daran, wie er als Kind einmal auf Schlittschuhen die Insel über das zugefrorene Meer erreicht und sich dann in das Gästebuch eingetragen hatte. Er ist zuversichtlich, dass der Wilhelmstein bei der SMT in guten Händen sein wird. „Ich werde weiter gern hierherkommen.“

Der Hauschef erinnerte zudem daran, dass sein Vorgänger Graf Wilhelm auch in Portugal eine wichtige Rolle beim Aufbau eines defensiv ausgerichteten Militärs gespielt hatte. „Dabei ist dort ein Fort de Lippe entstanden, das ist die große Schwester des Wilhelmsteins.“

Das Restaurant Porto Lago ist neu gestaltet. Quelle: Sven Sokoll

Kulinarische Ausflüge nach Portugal

Deshalb haben sich die neuen Inselgastronomen Tom Weppler und Dennis Karle entschieden, im Restaurant Porto Lago neben regionalen Spezialitäten auch portugiesische Tapas anzubieten. „Dazu haben wir schon viel positive Resonanz von den Gästen gehört“, sagte Karle. Davon probieren konnten auch die Teilnehmer der Eröffnungsfeier.

Auf der Insel sind portugiesische Spezialitäten künftig typisch. Quelle: Sven Sokoll

Die Wirte machen Feiern und Tagungen auf der Insel ebenso möglich wie Übernachtungen. Dafür können die Besucher eines von insgesamt sechs Doppelzimmern in zwei Gästehäusern buchen. Reservierungen sind auf www.inselresort-wilhelmstein.de möglich. Die SMT hat auch die allgemeine Seite www.wilhelmstein.de überarbeitet.

Auswanderer liegen am Anleger am Wilhelmstein. Quelle: Sven Sokoll

Kern der Insel bleibt die historische Festung, die die Inselbesucher jetzt auch wieder täglich von 10 bis 17 Uhr besuchen können. Die Ausstellung neu zu gestalten ist aber ein wichtiger Punkt für die künftige Entwicklung. „Wir wollen Geschichte und Geschichten erlebbar machen“, kündigte Rehbock an. Auch der Ausstellungsraum des Naturparks soll überarbeitet werden. In den Glashäusern auf der Insel stellt seit Pfingsten der Verein Gedok Kunst aus.

Veranstaltungen beginnen am 3. Juli

Veranstaltungen sind auf der Insel auch schon geplant, zunächst kommen am Sonnabend, 3. Juli, das Wingenfelder Trio, Purple Schulz, Jon Flemming Olsen und Marie Olsen bei „Singers, Songs & Storytellers“.

Teilnehmer der Eröffnungsfeier fahren mit dem Auswanderer zur Insel Wilhelmstein. Quelle: Sven Sokoll

Wer die Insel erreichen will, kann dafür die Steinhuder Personenschifffahrt von den Steinhuder Strandterrassen und der Jugendherberge Mardorf aus nutzen. Um Wassersportler neugierig zu machen, verzichtet die SMT in diesem Jahr außerdem auf eine Anlegegebühr für private Boote. Und ein Schwimmsteg soll künftig Kanuten und Stand-up-Paddlern beim Anlegen helfen.

Von Sven Sokoll