Steinhude

Comedian Johann König gestaltet mit seinem aktuellen Soloprogramm „Jubel, Trubel Heiserkeit“ am Sonnabend, 28. August, ab 20 Uhr einen Abend zum Lachen auf der Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer. Nach „Singers, Songs & Storytellers“ wird es die zweite Open-Air-Veranstaltung auf der Insel in der stimmungsvollen Umgebung.

Der Veranstalter kündigt König so an: „Das neues Bühnenstück des Ausnahme-Cholerikers ist auch das bisher famoseste: kühl in der Analyse, warm in der Poesie, heiß in der Darbietung.“ Bei seinen Alltagsbetrachtungen sinniert der dreifache Vater unter anderem, ob Kinder aus Umweltgründen lieber auf die Schule oder Eltern aus Umweltgründen lieber auf Kinder verzichten sollen.

Er beschäftigt sich mit den Verbraucherrechten, wenn Amazon ein bestelltes Buch über Ausbeutung im Versandhandel am nächsten Tag noch nicht geliefert hat, und spart auch die Corona-Pandemie nicht aus: „Wuhan hat’s gelegen?“, fragt er sich dabei.

Rund 400 Zuhörer verfolgen am 3. Juli das erste Konzert „Singers, Songs & Storytellers“ auf der Inselfestung Wilhelmstein. Quelle: Sven Sokoll

Schiffe fahren ab den Strandterrassen

Die Inselwirte verpflegen das Publikum mit Gegrilltem und Getränken. Klapp- und Campingstühle können als Sitzgelegenheiten mit auf die Insel gebracht werden, eigene Verpflegung aber nicht. Die Personenschifffahrt fährt gegen 18.30 Uhr und gegen 19 Uhr von den Steinhuder Strandterrassen aus in Richtung Wilhelmstein. Der Veranstaltungsbereich öffnet um 19 Uhr. Nach der Show fahren die Schiffe gegen 22 Uhr wieder zurück.

Tickets zum Preis von 64,30 Euro sind unter anderem auf tickets.haz.de zu bekommen. Der Preis beinhaltet auch die Überfahrt. Auf der Seite www.blockmusik.de informiert der Veranstalter kurz vor der Veranstaltung, welche Regeln zum Schutz vor Corona-Infektionen befolgt werden müssen.

Von Sven Sokoll