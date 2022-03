Steinhude

Das MakroTele-Filmteam von Svenja und Ralph Schieke hat den Naturfilm „Das Steinhuder Meer – Niedersachsens wilder See“ gedreht, den der NDR in deutscher Erstausstrahlung am Mittwoch, 2. März, um 20.15 Uhr zeigt. Gleich im Anschluss läuft um 21 Uhr die Naturdokumentation „Wilde Tiere an der Leine – das Hannoversche Land“. Das hat Thomas Brandt, wissenschaftlicher Leiter der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM) in Winzlar, mitgeteilt.

Biologen schaffen Lebensräume für seltene Tiere

Das Steinhuder Meer im Westen Hannovers ist nach Angaben des Filmteams ein Paradebeispiel für Naturschutz. An Niedersachsens größtem See haben Biologen in den vergangenen 25 Jahren nicht nur eine Fülle von Lebensräumen wiederhergestellt, sondern auch viele längst verschwundene Tierarten wie Moorenten und Nerze wieder angesiedelt. So sind Feuchtwiesen und Moore renaturiert worden, die in Norddeutschland zu den wichtigsten Lebensräumen für seltene Arten zählen.

Seit 2012 läuft am Steinhuder Meer ein Projekt zur Wiederansiedlung der Moorente, einem der am seltensten brütenden Vögel in Deutschland. Quelle: Holger Hollemann (dpa, Archiv)

Svenja und Ralph Schieke haben zwei Jahre lang mit der Kamera das außergewöhnliche Tierleben am Steinhuder Meer beobachtet. Sie bedanken sich bei den Helfern und Unterstützern, die mit wertvollen Tipps und ihrem Fachwissen den Film möglich gemacht haben.

Von Anke Lütjens