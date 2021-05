Steinhude

Auf dem Steinhuder Meer sind die Grenzen des Naturschutzgebiets Westufer in der vergangenen Woche neu mit Tonnen markiert worden. Nach Angaben von Regionssprecher Klaus Abelmann ist die im vergangenen Jahr beschlossene Verordnung am 28. April offiziell in Kraft getreten. Die Grenze ist auf 800 Meter an die Insel Wilhelmstein herangerückt, dabei sind sieben Prozent der Seefläche zusätzlich gesperrt worden.

Ab dem 15. September wächst die Sperrfläche noch weiter an den Wilhelmstein heran, weil so nach der bereits im Oktober in Kraft getretenen Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet Seefläche Wasservögel geschützt werden sollen, die sich im Herbst dort vermehrt aufhalten. Dann beträgt der Abstand nur noch 300 Meter zur Insel, bis im November ohnehin das übliche generelle Winterfahrverbot beginnt. Beide Verordnungen mussten unter Zeitdruck beschlossen werden, weil das Steinhuder Meer als schützenswertes Fauna-Flora-Habitat an die EU gemeldet worden war.

Notgemeinschaft sieht höhere Akzeptanz als im Osten

Der Vorsitzende Johannes Franke rechnet im Moment nicht damit, dass die Nutzervereinigung Notgemeinschaft Steinhuder Meer auch gegen die neuen Sperrflächen am Westufer noch Klagen unterstützt. „Ich glaube, dass die öffentliche Meinung am Meer so ist, dass sie wohl weitgehend akzeptiert werden. An uns ist auch niemand mit einem solchen Wunsch herangetreten“, sagte Franke. Er hat auch den Eindruck, dass die Region im Lauf der unterschiedlichen Schutzverfahren der vergangenen Jahre dazugelernt habe.

Die Notgemeinschaft hatte zwei Klagen gegen das bereits 2016 beschlossene Naturschutzgebiet Totes Meer unterstützt, bei dem die Sperrflächen auf dem Wasser auch gewachsen sind. „Dort am Ostufer war mehr Druck auf dem Kessel“, sagte Franke. Kläger sind der Hannoversche Yacht-Club und das Vorstandsmitglied der Notgemeinschaft, Hans-Heinrich Schmid. Fünf Jahr mussten die Beteiligten auf eine Entscheidung warten, doch jetzt will das Oberwaltungsgericht Lüneburg darüber tatsächlich am 7. Juli verhandeln.

Die Naturschutz-Verordnungen für das Steinhuder Meer enthalten jetzt auch Flugverbote. Quelle: Sven Sokoll

Kuhn kämpft weiter gegen Flugverbote

In Erfahrung gebracht hat das Stefan Kuhn vom Ballonteam Steinhuder Meer, das sich schon in mehreren Verfahren gegen Flugbeschränkungen gewehrt hat. Als Privatperson hat der Pilot jetzt auch eine Klage gegen die Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet Seefläche eingereicht. Auf Klagen gegen weitere Naturschutzgebietsverordnungen wollte er aber aus Gründen der Effizienz verzichten.

„Für den Vorgang interessieren sich jetzt auch große Verbände, etwa die Segelflieger, Hängegleiter und die Drohnenindustrie“, sagte Kuhn. Die Flugbeschränkungen für den untersten Luftraum bis in eine Höhe von 600 Metern, die die Region am Steinhuder Meer mit den letzten Verordnungen verhängt hat, seien nämlich auch für diese Gruppen relevant. Immerhin lägen 42 Prozent Deutschlands in Landschaftsschutz- oder Naturschutzgebieten, in denen das Beispiel auch Schule machen könnte. In einem Eilverfahren hatte das Lüneburger Gericht allerdings 2017 abgelehnt, im Toten Moor die Flugverbote schon auszusetzen.

Von Sven Sokoll