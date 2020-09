Wunstorf/Neustadt

Mit den Stimmen von SPD und CDU hat das Landschaftsschutzgebiet „ Seefläche Steinhuder Meer“ am Mittwoch den Umweltausschuss der Region passiert. Weitere Änderungen seien nicht geplant, sagte Regionspressesprecher Klaus Abelmann nach der Sitzung. Die anfangs heftig kritisierte Verordnung soll am 22. September in der Regionsversammlung beschlossen werden.

Verordnung ist jetzt mehrheitsfähig

Mit dem maßgeblichen Beschluss im Fachausschuss der Region gilt die Verordnung in der jetzt vorliegenden Form als mehrheitsfähig. Umweltdezernentin Christine Karasch hatte nach der harschen Kritik am ersten Verordnungsentwurf mit intensiven Nachfragen der Interessenverbände am Mittwoch gerechnet. Der Sitzungssaal blieb aber fast ohne Besucher. Johannes Franke von der Notgemeinschaft Steinhuder Meer, Stefan Ibold von der Wettfahrtvereinigung und der Neustädter FDP-Ratsherr Thomas Iseke waren zu diesem Thema die einzigen. Der abgeflaute Ärger ist mutmaßlich der redaktionellen Überarbeitung des ersten Entwurfes geschuldet.

Heftige Kritik am ersten Entwurf

Karasch hatte den überarbeiteten Entwurf am 11. September in Steinhude vorgestellt und erst dadurch die Wogen glätten können. Anstoß waren weitgehend Formulierungen im Text, die den Eindruck erweckten, dass die Region neue Ver- und Gebote erlassen will. Den Interessenverbänden war unklar, was bereits gilt und was tatsächlich neu ist. Sie befürchteten, Wassersport, Freizeit und Tourismus würden eingeschränkt und warnten vor einer nachhaltigen Schädigung maßgeblicher Branchen am Steinhuder Meer. Die Kritik war so heftig ausgefallen, dass die FDP eine Anhörung im Umweltausschuss forderte. Das war mit dem Austausch am 11. September in Steinhude obsolet.

Verordnung gilt für Seefläche

Wesentliche Änderung zum ersten Entwurf: Die Verordnung wird weitgehend für die Seefläche, den Badestrand Mardorf und die Badeinsel Steinhude gelten. Weitere Uferbereiche unterliegen weiterhin der bisher gültigen Landschaftsschutzverordnung aus den Achtzigerjahren. Die Region hat diese Flächen aus dem Verfahren genommen und will die Regeln später an das europäische Recht anpassen. Das europäische Recht war Anlass, die Verordnung neu zu fassen.

Im ersten Entwurf fehlten aber auch Formulierungen wie diese: „Insbesondere die Wasserfläche, die Insel Wilhelmstein, die Badeinsel Steinhude sowie der Bade- und Surfstrand Mardorf sind vor allem in den Sommermonaten stark vom Wassersport und der touristischen Nutzung sowie der Freizeit- und Erholungsnutzung geprägt. Daneben stellt die Fischerei eine traditionell betriebene Nutzung dar.“ Das ist nachgetragen und hat den Eindruck gedämpft, als würden andere Themen außer Naturschutz keine Rolle spielen.

Drachen dürfen weiter fliegen

Außerdem ist der Bau etwa von Schutzhütten, Aussichtsplattformen oder Rastplätzen jetzt nicht mehr verboten, sondern muss von der Region genehmigt werden; das gilt auch für die Entschlammung und das Aufspülen von Sand. Die Gastronomie auf dem Wilhelmstein ist ausdrücklich vom Nachtfahrverbot ausgenommen. Am Surfstrand und auf der Badeinsel dürfen weiterhin Drachen in den Himmel steigen. Den Wunsch von Thomas Iseke, den Surferstrand ganz aus der Verordnung zu löschen, folgt die Region nicht. „Das sind unsere Flächen, und auf denen wollen wir europäisches Recht vorbildlich umsetzen“, sagte Regionssprecher Abelmann.

