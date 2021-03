Wunstorf/Neustadt

Die Stadt will die Steinhuder Parkplätze entlasten und Parksuchverkehr vermeiden. Sie hat Tagesbesucher von außerhalb mit Autos und Fahrrädern deshalb dazu aufgerufen, ihre Autos möglichst schon in der Wunstorfer Kernstadt abzustellen und dort bereits aufs Fahrrad umzusteigen. Zu den Ostertagen erwartet sie den ersten großen Andrang, was in Corona-Zeiten wieder zu schwierigen Situationen führen kann.

Für diesen Zweck bieten sich kostenlose Parkplätze Am Nordbruch und am Wunstorfer Schützenplatz an. Sie sind von den Autobahnanschlussstellen aus gut zu erreichen. Vom Schützenplatz aus ist Steinhude in nur 5,5 Kilometern zu erreichen, wobei die Strecke durch den Wald Hohes Holz und am Wassererlebnispark vorbeiführt.

Vom Nordbruch aus ist der Weg nur einen Kilometer weiter und passiert die Dörfer Klein Heidorn und Großenheidorn. Unterwegs lässt sich ein Blick auf den Fliegerhorst und die Steinhuder Windmühle werfen. Und auch von Wunstorf aus lassen sich die 32 Kilometer rund ums Steinhuder Meer gut schaffen, nicht nur mit Elektroantrieb. Alle Strecken sind auch ausgeschildert.

Fahrradbus nimmt Verkehr wieder auf

Radfahrer, die nicht die ganze Strecke um das Meer fahren wollen, können ab Karfreitag, 2. April, auch wieder einen Fahrradanhänger auf der Regiobus-Linie 835 nutzen. Der Fahrradbus verkehrt zwischen den Bahnhöfen Wunstorf und Neustadt und umrundet in beiden Richtungen das Meer. Zum Saisonbeginn fährt der Bus an Wochenenden und Feiertagen stündlich in der Zeit von 10 bis 19 Uhr. Ab dem 1. Juni wird er dann im Sommer täglich fahren. Die Fahrzeiten sind auf den Zugverkehr abgestimmt, sodass die Passagiere beim Umsteigen nicht lange warten müssen.

Der Fahrradbus verkehrt wieder auf der Linie rund um das Steinhuder Meer. Quelle: Christiane Wortmann (Archiv)

Den Fahrradbus bietet Regiobus im 13. Jahr in Folge an. Wer den Service nutzen will, kann mit seinem Fahrrad an fast allen Haltestellen mit seinem Fahrrad zusteigen. Der Anhänger ist groß genug für 16 Fahrräder und hat eine Rampe. Der Service für das Fahrrad ist kostenlos, der Passagier muss lediglich seine übliche Fahrkarte lösen, etwa eine Einzelfahrkarte für 3 Euro, wenn er in den Stadtgebieten von Wunstorf und Neustadt bleibt. Anmelden müssen die Radfahrer sich nicht. Einen Infozettel mit den Fahrzeiten will Regiobus in Kürze auch auf seiner Internetseite www.regiobus.de bereitstellen.

Von Sven Sokoll